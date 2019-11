Abascal plantea hacer referéndum consultivos sobre temas como la inmigración o la necesidad de las autonomías

Frente a esos partidos, Abascal ha dicho que Vox es un partido de "extrema necesidad" y ha rechazado etiquetas políticas. "Los representantes públicos están para no molestar a la gente", ha comentado. En ese momento ha preguntado por lo que pasaría si de verdad se le diese la voz a los españoles en diferentes materias, a través del procedimiento constitucional del referéndum consultivo.

"¿Por qué no nos dejan hacer un referéndum consultivo sobre la emigración, sobre qué hacer con los violadores y asesinos, sobre qué hacer con las autonomías o si el Estado ha de recuperar competencias en materia de educación o sanidad?", se ha preguntado en un mitin celebrado ante más de 2.000 personas en la capital de Asturias.

Abascal se ha mostrado convencido que en esos asuntos y otros habría muchos españoles que opinarían lo mismo que Vox, incluso gente de izquierda, porque, ha insistido, su partido defiende propuestas "de sentido común".

El candidato ha insistido en la importancia de que los españoles estén "unidos" en este momento de la historia, frente a quienes están pretendiendo lo contrario, para hacer frente a desafíos como la situación en Cataluña que, según él, vive un golpe de estado "ininterrumpido" desde los tiempo sde Jordi Pujol. "Impulsaremos la suspensión inmediata de la autonomía", ha dicho Abascal.

No han faltado las críticas al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha acusado de intentar "premiar" a los "golpistas" hablando ahora de la España plurinacional. "No tienen escrúpulos, no creen en nada", ha señalado.

Esas tendencias secesionistas también se pueden apreciar incluso en Asturias, ha comentado, donde ya está el lobo "asomando la patita", en alusión fundamentalmente a los partidarios de hacer oficial la lengua asturiana. "Lo van a tener difícil, porque vosotros tenéis bien claro que Asturias es España y lo demás tierra conquistada", ha aseverado, provocando una gran ovación entre los presentes.

