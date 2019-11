Abascal plantea hacer referéndum consultivos sobre temas como la inmigración o las autonomías

El candidato de Vox A la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Santiago Abascal, se ha referido este sábado en Oviedo a los continuos procesos electorales a los que se ven llamados los españoles.

"Votamos cada dos por tres, pero cada vez decidimos menos cosas", ha dicho, lamentando que partidos como PSOE y PP hayan convertido al país en una "partitocracia" que solo vela por sus intereses y en la que esos grandes formaciones están cómodos sin atender de verdad a las necesidades de la población.

Frente a esos partidos, Abascal ha dicho que Vox es un partido de "extrema necesidad" y ha huido de etiquetas políticas. "Los representantes públicos están para no molestar a la gente", ha comentado.

En ese momento ha preguntado por lo que pasaría si de verdad se le diese la voz a los españoles en diferentes materias y que pudieran dejar clara su opinión, a través del procedimiento constitucional del referendum consultivo.

"¿Por qué no nos dejan hacer un referéndum consultivo sobre la emigración, sobre qué hacer con los violadores y asesinos, sobre qué hacer con hacer con las autonomías o si el Estado ha de recuperar competencias en materia de educación o sanidad?", se ha preguntado en un mitin celebrado ante más de 2.000 personas en la capital de Asturias.

En el acto también ha intervenido el cofundador de Vox José Antonio Ortega Lara, el cabeza de lista por Asturias al Congreso, José María Figaredo, y el presidente de Vox en Asturias, Rodolfo Espina. El auditorio se llenó minutos antes de la hora programada y Abascal quiso atender a las personas que se quedaron fuera antes de su mitin, con un megáfono, algo que ya hizo en el acto que protagonizó en abril en el mismo escenario.

Abascal se ha mostrado convencido que en esos asuntos para los que plantea el referéndum y otros muchos que defiende Vox habría muchos españoles que opinarían lo mismo que Vox, incluso gente de izquierda, porque, ha dicho, su partido defiende propuestas "de sentido común".

El candidato ha insistido en la importancia de que los españoles estén "unidos" en este momento de la historia, frente a quienes están pretendiendo lo contrario, para hacer frente a desafíos como la situación en Cataluña que, según él, vive un golpe de estado "ininterrumpido" desde los tiempos de Jordi Pujol como presidente.

"Impulsaremos la suspensión inmediata de la autonómía", ha dicho Abascal, que ha añadido que si llega al poder tiene previsto ilegalizar a los partidos independentistas, así como poner a disposición judicial al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien ha acusado de cometer "flagrantes delitos".

Frente a su postura clara y en defensa de la unidad de España, Abascal ha criticado la tibieza que considera está instalada en partidos como PSOE y PP, de quienes ha dicho que piensan que esperan que los problemas se solucionen solos.

No han faltado las críticas al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que ha acusado de intentar "premiar" a los "golpistas" hablando ahora de la España plurinacional. "No tienen escrúpulos, no creen en nada", ha señalado, cargando a Sánchez por "abandonar" a otras comunidades autónomas mientras quiere dar un premio a las que incumplen.

Esas tendencias secesionistas también se pueden apreciar incluso en Asturias, ha comentado, donde ya está el lobo "asomando la patita", en alusión fundamentalmente a los partidarios de hacer oficial la lengua asturiana. "Lo van a tener difícil, porque vosotros tenéis bien claro que Asturias es España y lo demás tierra conquistada", ha aseverado, provocando una gran ovación entre los presentes.

"Nosotros no hemos venido para ganar en España, sino para que España gane con nosotros", ha subrayado el líder de Vox, que ha insistido en que ese deseo es lo que les diferencia de partidos como PSOE o PP, quienes "solo ansían el poder".

La reciente exhumación del dictador Francisco Franco ha sido criticada por Abascal, que ha llamado "carroñero" a Pedro Sánchez y ha dicho que "a los muertos se les respeta". En Vox, ha añadido, quieren la "concordia" entre los españoles. Así, Abascal no acepta la ley de Memoria Histórica. "Ningún poder del estado puede imponernos una memoria", ha subrayado, cargando contra el PP por no haber eliminado esa norma.

Según Abascal, lo que se pretende con ese tipo de leyes eds "deslegitimar la concordia de la transición que nos dio la paz y la democracia". Detrás de la exhumación, ha añadido, se esconde la intención de derribar a la Monarquía.

Tras recordar la historia de "terrorismo de estado" que tiene el PSOE detrás, Abascal ha dicho que Vox está sufriendo "la más brutal campaña de demonización".

Sin embargo, ha explicado que su partido se limita a defender el orden constitucional y la unidad de España mientras que en televisiones se entrevista a "terroristas", en referencia a Arnaldo Otegi.

"Hay que estar muy encanallado para hacer que los españoles se dividan cuando deberíamos estar más unidos", ha comentado Abascal, que ha advertido que existe el peligro de que la nueva crisis económica llegue con un país "dividido por odios".

PATADA EN EL CULO A LOS 'OKUPAS'

Mientras tanto, ha argumentado, no se están afrontando los verdaderos problemas, con jóvenes que tienen "salarios de miseria" o con los autónomos convertidos en "recaudadores del estado".

Especialmente duro ha sido con el movimiento 'okupa'. Ha dicho que están protegidos por una "ley de mirda". Para el líder de Vox, para esas personas que se meten en casas ajenas solamente hay una receta: "patada en la puerta, patada en el culo y se van fuera".

Ha bromeado ante a idea lanzada del PP entre un acuerdo entre PSOE y Vox, señalando que fue el líder de los 'populares', Pablo Casado, quien no cerró la puerta a acuerdos con los socialistas. En Vox, ha recordado, siempre han sido claros y han rechazado que Pedro Sánchez sea presidente. "Al PSOE hay que mandarle a la oposición para que aprenda a respetar las libertades de la gente", ha señalado.

A juicio de Abascal, tras las críticas a Vox está el "miedo" de los grandes partidos a lo que la formación verde representa. "Nos quieren débiles, para que no se nos oiga, porque se quieren poner de acuerdo", ha explicado.

Así, ha animado a los presentes a respaldar a su formación para que puedan defender sus intereses desde una alternativa "patriótica". Según Abascal, a Vox le asiste "la razón y la verdad". Ha terminado su mitin gritando '¡Viva España! y luego se ha escuchado el himno nacional.