Abascal avisa que quien traicione la soberanía responderá ante los tribunales

El portavoz de Vox en el Congreso, Santiago Abascal, ha advertido a aquellos que "traicionen la soberanía nacional y estén dispuestos a trocearla" tendrán que responder ante los tribunales y el pueblo español. "Se lo puedo prometer y prometo", ha dicho citando la famosa frase de Adolfo Suárez.

Abascal, en su segundo cara a cara con Pedro Sánchez, ha preguntado directamente al candidato a la investidura por qué ha engañado a los españoles y por qué les ha mentido pactando con Podemos y los separatistas justo un día después del 10N.

En su opinión lo ha hecho porque "solo le interesa la Moncloa y el falcon, solo quiere transitar" y para ello le vale "absolutamente todo".

"Ha practicado la estrategia del calamar, que suelta la tinta y huye por el mar, todo para no contestar a la única pregunta que le hemos hecho", ha defendido.

Durante su intervención, ha recordado al candidato a la investidura que al PSOE le ha costado "una moción de censura, dos elecciones, millones de euros y trillones de mentiras instalarse en el Palacio de la Moncloa y los españoles van a pagar muy caro su factura".

"Pero les aseguro -ha añadido- que el recibo de la vergüenza histórica lo van a pagar ustedes. Va a ir una vez más a cargo del PSOE".

Ha advertido de que Vox perseguirá en los tribunales todos los "atropellos" contra la Constitución que, ha subrayado, "no es de ningún partido, sino de todos".

Según Abascal, su formación no puede considerar legítimo un gobierno con "tan clara vocación totalitaria" y que será investido por "unos diputados que realmente no lo son".

Ha aludido así los parlamentarios nacionalistas e independentistas que acataron la Constitución con fórmulas que, en su opinión, son ilegales y que si son diputados es porque Sánchez "los necesita".

Para el presidente de Vox, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidos Podemos está abriendo el camino para que otras instituciones y otros gobiernos "pisoteen" a España, como Bélgica al permitir que el expresidente catalán Carles Puigdemont esté viviendo "a cuerpo de rey o, mejor dicho, de eurodiputado".

Entre sus duras críticas al PSOE, a Sánchez y "a los comunistas bolivarianos y separatistas", se ha colado un duro reproche al diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, por apoyar la investidura del líder socialista: "ninguna migaja y tampoco ningún mendrugo justifica la traición a España, porque España también existe".

Ha pedido al diputado turolense, cuya victoria ha dicho que en su momento vio con simpatía por representar a esa España olvidada, que se repiense su voto porque está a tiempo y lo mismo le ha pedido a los diputados socialistas extremeños, andaluces o castellano manchegos al afirmar que sus paisanos se convertirán "en parias que solo recibirán las sobras que los separatistas decidan".

En medio de este proyecto "fraudulento y traidor" ha subrayado Abascal, hay una España "sobrecogida" que ve como la instituciones se han convertido "en cuevas de traidores y mentirosos".

En todo caso, ha insistido en que frente a ese proyecto que no dejaba dormir a los españoles ni a Sánchez "encontrará el dique de Vox" que hará una oposición leal, pero no leal con el Gobierno, "que no lo merece", sino leal con los españoles.

Una oposición "frontal y total", ha argumentado, que harán en el Congreso de los Diputados, en los tribunales y también en las calles y ha advertido de que nadie conseguirá silenciarlos por mucho que se empeñen en callarles o esconderlos, que para eso -ha subrayado- parece que el PSOE, el PP y Cs sí se ponen de acuerdo, refiriéndose a la distribución de Vox en el hemiciclo.

Otra de las críticas que Abascal ha hecho al candidato socialista es que se dedique a arrojar "basura" contra Vox en cuestiones como la inmigración o la violencia de género cuando, según él, es el PSOE el responsable de las tragedias en el Mediterráneo y de la violencia sexual contra muchas mujeres.