Abel Caballero acusa a Feijóo de maltratar a Vigo y dice que le teme como alcalde

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Proivincias (FEMP), Abel Caballero, ha acusado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de maltratar a su ciudad porque no la entiende y ha asegurado que le teme a él como alcalde.

Caballero ha ofrecido una conferencia en Nueva Economía Fórum en la que ha explicado que el PP no comprende qué es Vigo, que equivale casi a Santiago de Compostela y Coruña juntas y que no es sede de instituciones relevantes.

"No somos ni capital de provincia ni autonómica, ni sede delegaciones del gobierno ni sede judicial", ha relatado el alcalde. "Dependemos de nosotros mismos y lo sabemos", ha defendido.

Ha acusado a Feijóo de no haber querido prestar ayuda en la sequía de hace dos años que sufrió Vigo --"no me dieron apoyo"-- y de plantear que para que la ciudad esté conectada con el AVE sea a través de Santiago de Compostela, "cien kilómetros para atrás".

También ha explicado que se planteó la creación de un área metropolitana en torno a su ciudad y la Xunta de Galicia de Núñez Feijóo "bloqueó" el proyecto, en esta ocasión, porque el presidente gallego "teme" a un alcalde de Vigo con medio millón de vecinos a su cargo. "Es una obviedad que la Xunta con Feijóo maltrata a mi ciudad, es una obviedad", ha zanjado.

Con respecto al AVE, ha subrayado la importancia de que el proyecto salga adelante, ahora en fase de redacción de la declaración de impacto ambiental, y se ha mostrado seguro de que este tren llegará a Vigo con él como alcalde.

"Hoy todo el mundo quiere el AVE en la puerta de la casa y la única ciudad de las importantes de España fuera de la red del AVE es Vigo. Llevo reclamándolo desde 2007", ha agregado.

Abel Caballero ha demostrado su enfrentamiento con la Xunta también respecto al posible traslado del estadio del Celta a una ciudad deportiva fuera de Vigo. El alcalde se ha mostrado contrario a alejar el campo del casco urbano y rodearlo de un centro comercial, iniciativa que apoya el Gobierno autonómico, ha dicho. "Y es lo contrario de lo que tenemos que hacer", ha defendido.

AGENDA 2030

Abel Caballero ha defendido en su intervención el papel de las entidades locales para ejecutar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y la conocida como agenda 2030, la lucha contra el cambio climático y a favor de otra forma de vida.

El alcalde ha apostado por cambios en el urbanismo, la movilidad y la prestación de servicios en las ciudades como parte de esa transformación que está en marcha y ha reivindicado la iniciativa que están teniendo los ayuntamientos al respecto, tanto los grandes como los pequeños, en la lucha contra la despoblación y la desertificación. Sin embargo, ha denunciado que se les siguen sin conceder competencias y financiación suficientes.

"La realidad es que la Agenda 2030 nos encomienda la transformación más importante de la historia de la humanidad y eso requiere una reflexión y un cambio de paradigma", ha reclamado. "Algunos permanecen en el paradigma del siglo XX, pero estamos en el siglo XXI, que es el siglo de las ciudades", ha subrayado.

LUCES DE NAVIDAD

Como es habitual en cualquier comparecencia pública de Abel Caballero en estas fechas, las luces de Navidad han ocupado una parte de la intervención del alcalde y de las preguntas que se le han realizado. La propia Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, ha aludido a este asunto en la presentación que ha hecho del alcalde y ha defendido la rentabilidad económica para el ayuntamiento y los vecinos que hay detrás del proyecto.

Caballero ha vuelto a reivindicar la megainstalación de luces en Vigo y que son mejores que las de Madrid, con cuyo alcalde mantiene una rivalidad amistosa al respecto. "Pero no hay partido de fútbol, no compareció el alcalde de Madrid", ha bromeado.

El alcalde ha dicho que con las luces quiere reivindicar también la recuperación de tradiciones como la Navidad que a su juicio empezaban a desaparecer, "por razones ideológicas o por desidia". Ha añadido que se sea creyente o no es incuestionable que España arrastra una tradición cristiana y que la celebración de la Navidad es "importante".