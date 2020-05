Abiertas al baño casi todas las playas de Almería, Cádiz y Huelva

Casi todas las playas de Almería, Cádiz y Huelva se han abierto este lunes a los bañistas con su entrada en la Fase 2 -no así las de las provincias de Málaga y Granada, únicas provincias andaluzas que no han accedido a esa fase-, si bien no todas lo han hecho en las mismas condiciones y otras se irán adaptando con nuevas normas de seguridad.

En las playas las actividades deportivas deben seguir siendo individuales, sin contacto físico y no puede haber juegos de pelotas, mientras que las sombrillas, toallas y demás utensilios se deberán instalar garantizando la distancia mínima de seguridad de dos metros con otros grupos y "no superando la cantidad de quince personas de la misma unidad familiar".

Son algunas medidas que se van estableciendo en las localidades costeras a la espera de que cada una de ellas, según el plan de contingencia de la Junta de Andalucía, decida si cuando llegue la temporada alta se establecerá control de aforo en sus playas.

En Cádiz, la mayoría de las playas abren desde hoy a los bañistas, aunque aún no cuentan con servicios como los de salvamento y socorrismo, y recordando a los usuarios que deben mantener la distancia social.

En El Puerto de Santa María, Chipiona, Rota, Conil, Barbate y Vejer, así como en las localidades del Campo de Gibraltar como Tarifa, Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea, está permitido el baño desde este lunes, mientras que los ayuntamientos han apelado a la responsabilidad de los bañistas porque hasta junio no habrá servicios de salvamento y socorrismo.

El Puerto ha instalado cartelería y pasarelas de maderas con los trazados para las entradas y salidas y el Ayuntamiento de Rota ha dividido sus playas por franjas para hacer cumplir la distancia social, mientras que el Ayuntamiento de Cádiz es de los pocos de la provincia que mantendrá la prohibición de bañarse en las playas al menos hasta el 1 de junio, fecha en la que se ha decidido iniciar la temporada baja de playas y contar con equipamientos suficientes para garantizar la seguridad de los bañistas.

La Corporación gaditana ha anunciado que eliminará lavapiés, duchas y fuentes de agua potable "para que no se conviertan en focos de contagio", además de reforzar la limpieza y desinfección con máquinas limpiaplayas que actuarán de forma diaria, y Puerto Real también esperará a junio para levantar la prohibición del baño.

En Almería, se podrá hacer uso de las playas de Carboneras, Cuevas del Almanzora, Vera, Mojácar, Garrucha y Pulpí, en el Levante almeriense, mientras que en el Poniente podrá disfrutarse de las de Roquetas de Mar, El Ejido, Adra y Balanegra, mientras que Níjar permitirá el baño aunque con una advertencia, ya que este municipio ha avisado de que el baño “es una decisión personal de cada cual, como el hecho de bañarse cuando hay una bandera amarilla, roja o no hay socorrista”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería va a intensificar la limpieza y la vigilancia en las playas a partir de hoy, apelando a la responsabilidad ciudadana a la hora de respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y, en particular, las relativas al mantenimiento de la distancia de seguridad y a la imposibilidad de permanecer en grupos de más de 15 personas, salvo que sean convivientes.

Concretamente, el Área de Seguridad y Movilidad va a intensificar la presencia policial en las playas urbanas de San Miguel-Las Conchas, El Palmeral, Nueva Almería, Costacabana, Retamar-El Toyo, San Miguel de Cabo de Gata, La Almadraba de Monteleva y la Fabriquilla.

También, en estas playas, se reforzará la limpieza con barrido y cribado mecánico, aireado de la arena, recogida de los cubos de basura, que se han desplazado para que estén lo más alejados de la arena, se intensificará el fregado de los paseos marítimos y empezará a pasar el barco 'limpiaplayas' para realizar la limpieza de la lámina de agua.

Los residentes en Huelva pueden bañarse desde hoy en las playas de la costa occidental también bajo su responsabilidad ya que si bien sus ayuntamientos no prohibirán el baño no habrá dispositivo de salvamento ni medidas frente al COVID-19, que no entrarán en vigor hasta el 15 de junio.

También podrán bañarse en la playa de El Espigón, la única de la capital onubense, mientras que en la zona oriental Almonte ya ha anunciado que pese a la entrada en una nueva fase no se permitirá el baño en Matalascañas, manteniéndose la bandera roja, y en la playa de Mazagón, que comparten los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, aún no es posible hacerlo.

En la costa occidental -Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte- han precisado que sus playas pondrán en funcionamiento el dispositivo de seguridad y salvamento el 15 de junio como en años anteriores y que durante la fase 2 del plan de desescalada "no se prohibirá ni autorizará el baño".

Los ayuntamientos, así como la Mancomunidad Islantilla, continúan trabajando para garantizar la seguridad de los visitantes a sus playas y a partir del 15 de junio se adoptarán en ellas las medidas necesarias para la reducción del riesgo frente al COVID-19.