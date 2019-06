La Abogacía también se opone a consultar al TJUE sobre inmunidad de Junqueras

La Abogacía del Estado, como la Fiscalía, también se ha opuesto a que el Supremo pregunte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras al estimar que la interpretación del Derecho de la UE "no deja lugar a duda razonable alguna".

Hace unos días, el Supremo abrió la puerta a elevar una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre este asunto a petición del exvicepresidente de la Generalitat, a quien impidió salir de prisión para cumplir con los trámites necesarios para convertirse en eurodiputado.

En un escrito, la Abogacía expresa el mismo criterio que la Fiscalía y se opone a preguntar al TJUE dado que "no existe duda de que las prerrogativas y derechos de la condición de diputado al Parlamento Europeo no se adquieren hasta la primera sesión y no se extienden a los candidatos electos".

Ambas acusaciones en la causa del "procés" -que se encuentra a la espera de sentencia- tienen claro que la inmunidad no comenzaría hasta el próximo 2 de julio, día del pleno de constitución de la cámara, y siempre y cuando se hayan cumplimentado los trámites anteriores.

La Abogacía, que señala que en todo caso la inmunidad depende del Derecho nacional, considera que "la interpretación del Derecho de la Unión se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable alguna".

Ahora bien, en el "improbable" caso de que el Supremo acabe elevando la cuestión a Luxemburgo, la Abogacía indica las cuestiones que a su juicio debería preguntar y solicita que el TJUE lo tramite por el procedimiento acelerado, lo que acortaría los tiempos de resolución.

Interesa, en su caso, que el TJUE aclare si la inmunidad "se limita a los diputados que hayan tomado posesión de su escaño" desde la primera sesión que se celebre tras los elecciones, como sostiene esta acusación.

También si la inmunidad está "limitada" a las reconocidas por el Derecho nacional o "pueden extenderse a otras medidas" como la concesión de un permiso penitenciario para asistir a la Junta Electoral Central y continuar con los trámites necesarios para ser eurodiputado.

En caso afirmativo, la Abogacía quiere conocer "la posición del Tribunal de Justicia sobre los criterios que debe emplear el órgano jurisdiccional nacional para efectuar una debida ponderación de los intereses en juego a la hora de conceder esa medida".

Precisamente, el tribunal no permitió a Junqueras salir de la cárcel ante la posibilidad de que su desplazamiento posterior a la sesión constitutiva del Parlamento pudiese poner en un "irreversible peligro" el proceso penal en el que se enfrenta a una petición de 25 años de prisión por rebelión.