La Abogacía llama a proteger el Planeta porque si no se "dará paso al silencio" y no habrá "nada que defender"

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha asegurado este miércoles que la Abogacía está implicada en el reto de la sostenibilidad medioambiental y ha instado a proteger el planeta porque de ello depende "la existencia de la humanidad" y, por tanto, de no hacerlo "se dará paso al silencio" y ya no habrá "nada que defender ni nada que lo defienda".

Así lo ha dicho durante la inauguración del VI Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, que este año se ha centrado en la defensa y protección del medio ambiente. Para Ortega, estamos ante un "desafío" que pone en riesgo la "viabilidad de nuestra existencia".

Por ello, considera que la lucha contra la crisis medioambiental es imprescindible porque "sin medio no somos, porque sencillamente sin medio no habrá nada, absolutamente nada". "Las libertades y derechos de hombres y mujeres darán paso al silencio porque ya no habrá nada que defender ni nada que lo defienda", ha explicado Ortega.

La presidenta del Consejo ha indicado que entre los objetivos también se encuentra la protección de todos aquellos abogados y activistas que se sienten "amenazados" por sus actuaciones. "La lucha es muy difícil si se silencia su voz", ha añadido.

En esta línea ha recordado que la Abogacía se ha sumado al Pacto Mundial de Naciones Unidas; que la Fundación ha participado como observadora en el juicio por el "crimen" contra la activista Berta Cáceres; o la aprobación del Pleno del Consejo por unanimidad de una declaración pública por la defensa del medio ambiente.

EL DEBATE "VA MÁS ALLÁ"

Con todo ello, Ortega ha apostillado que el "debate político y social" existente sobre el medio ambiente "va más allá de la sostenibilidad de recursos, de negacionismos, gestos, datos, previsiones de temperaturas cada vez más inquietantes, más allá del riesgo sistémico", sino de encontrar la "voluntad de materializar el cambio cultural".

Así, ha concluido que no hay "nada más injusto que la indiferencia", por lo que, en su consideración, "la humanidad no puede condenarse a sí misma en esta pasividad". "Estos no son problemas que se resuelvan solos o por el paso del tiempo, sino que nos obligan a todos a actuar", ha dicho la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española.

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha aplaudido la organización de este congreso y ha destacado que lema este año, 'En defensa de un Planeta S.O.S.tenible', "coincide plenamente" con el compromiso del Gobierno y del Ministerio para la Transición Ecológica. "Se ha despertado la conciencia social" que insta a "tomar medidas urgentes para evitar que se destruya el planeta", ha recalcado.

Morán ha acudido al acto en sustitución de la ministra en funciones Teresa Ribera, que no ha podido acudir, como estaba inicialmente previsto, por motivos de agenda relacionados con su participación en la Cumbre del Clima de Madrid.

RELACIÓN "INDUDABLE"

En su discurso, Morán ha defendido que la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente es "indudable", ya que todo el mundo tiene derecho a "una vida digna y no a la mera supervivencia". En este sentido, ha abogado por que el derecho a un medio ambiente adecuado sea considerado uno de "primer nivel".

Para el secretario de Estado, esto es posible porque Naciones Unidas ya tiene este derecho reconocido como uno de "nueva generación" y más de 100 Estados, entre ellos España, lo tienen incluido en sus constituciones.

"Es un reto que no conoce límites políticos y geográficos y nos exige que actuemos", ha dicho Morán durante su intervención, en la que ha recuperado el lema de la Cumbre del Clima para enfatizar que "hay que actuar ya". "Las leyes del hombre no puede modificar las leyes de la naturaleza", ha concluido el secretario de Estado.