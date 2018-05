Abogado de Bárcenas: Queda demostrado que Luis el cabrón no era Luis Bárcenas

El abogado de Luis Bárcenas ha anunciado hoy que estudiará la sentencia del caso Gürtel, pero por el momento ha dejado claro que su cliente no ha sido condenado por un delito de corrupción y ha quedado demostrado después de diez años que Luis el cabrón no es Luis Bárcenas.

En declaraciones a los periodistas el letrado Joaquín Ruiz de Infante ha señalado que su defendido respeta "pero lógicamente no comparte" la sentencia por la que el extesorero del PP ha sido condenado a 33 años y 4 meses de cárcel y al pago de más de 44 millones de euros de multa por la primera época de Gürtel (1999-2005).

A juicio de Ruiz de Infante, la sentencia de la Audiencia Nacional se organiza sobre "una idea de corrupción general pero no establece ninguna condena contra mi cliente por corrupción".

"No hay ninguna condena por prevaricación y solo una condena por delitos fiscales que se articula por una idea de corrupción por el que no se le condena", ha reiterado el abogado, antes de enfatizar que la resolución deja claro que "no cometió ningún delito de corrupción".

Y ha apostillado: "El único delito del que estaba acusado era del de cohecho por 72.000 euros que se atribuían a Luis el cabrón. Ya sabemos después de diez años que Luis el cabrón no era Luis Bárcenas".