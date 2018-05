Abogado de Puigdemont cree que Alemania decidirá sobre la euroorden en junio

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cree que la justicia alemana decidirá a principios del próximo mes de junio si lo extradita a raíz de la euroorden dictada por el Supremo, y se ha mostrado convencido de que se rechazará el delito de rebelión.

En una entrevista en Rac1, el letrado ha apuntado que antes del verano próximo se conocerá la decisión de la justicia alemana sobre la euroorden dictada por el juez Pablo Llarena para extraditar a Puigdemont por los delitos de malversación y rebelión.

Ha admitido, no obstante, que desconoce con exactitud cuándo habrá decisión definitiva sobre la euroorden: "Como la justicia española no ha parado de enviar papeles, el fiscal no ha podido hacer su pliego. Después nos tocará hacerlo a nosotros y entonces es cuando se podrá fijar un calendario", ha añadido.

"Sobre la rebelión soy absolutamente optimista y sobre la malversación moderadamente", ha señalado Alonso-Cuevillas, que, sin embargo, ha alertado de que los líderes independentistas procesados tienen "un adversario muy poderoso, que tiene a todos los equipos desplazados, que puede comprar 50 aviones, y que no se puede menospreciar de ninguna de las maneras".

Para el letrado es "absolutamente evidente" que no se puede acusar de rebelión a los líderes del "procés", pero, en su opinión, "el juez ha querido forzar la interpretación para intentar suspender a los cargos electos".

Por otra parte, en una entrevista con TV3, Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ha apuntado que el hecho de que el juez Llarena abra la puerta a procesar por conspiración a la rebelión o sedición a los líderes del "procés" demuestra "que la solidez de sus argumentos es nula".

En opinión del abogado, "están adaptando sus tesis o discursos con la finalidad de justificar una posición injustificable o generar un contexto jurídico que facilite la cooperación internacional", aunque se ha mostrado convencido de que se mantendrán "calificaciones jurídicas tan severas" como la rebelión.