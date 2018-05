Abogado alemán de Puigdemont critica "silencio atronador" de Berlín

"No entiendo que el Gobierno federal no haya dicho desde el principio y por iniciativa propia que no aprobaría la extradición. Nosotros no queremos que los dramáticos asuntos políticos internos españoles sean resueltos en territorio alemán", dijo Schomburg a la agencia dpa.

En opinión del experimentado abogado, habría sido más lógico que el Gobierno de la canciller Angela Merkel hubiese examinado de antemano el caso para posteriormente aclarar si daría luz verde por principio a la entrega de una figura como la de Puigdemont.

De otra forma, y según Schomburg, se corre el riesgo de que la justicia se convierta en un "juguete" de la política, porque, pese a todas las evocaciones a la independencia de los jueces, la diplomacia sigue teniendo la última palabra.

Puigdemont fue detenido en el norte de Alemania el pasado 25 de marzo cuando cruzó la frontera con Dinamarca procedente de una conferencia que había ofrecido en Finlandia. La justicia española había emitido previamente una euroorden de detención ya que el político estaba siendo investigado por el referéndum soberanista celebrado en octubre en Cataluña, que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal.

Tras la correspondiente petición de entrega por parte de la fiscalía alemana, la audiencia regional del estado federado de Schleswig-Holstein decidió, sin embargo, dejar a Puigdemont en libertad bajo fianza tras descartar el cargo de rebelión, el más grave que se le imputaba.

Puigdemont, que debe presentarse una vez a la semana ante la policía alemana, y sus abogados esperan ahora que la fiscalía alemana presente una segunda petición de extradición por corrupción y malversación de fondos públicos por la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal, como argumenta la justicia española.

Sea cual sea la decisión final de la fiscalía y de los jueces de Schleswig-Holstein, la última palabra sigue siendo del Gobierno que encabeza Merkel, subraya Schomburg. En lugar de una extradición, el abogado alemán aboga por que Berlín proponga una iniciativa de paz en favor de España y en interés europeo.

Schomburg es un prestigioso abogado penalista, ex juez del Tribunal Supremo de Alemania y con una larga experiencia en tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), en La Haya, y en el de Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania).

En 2001, Schomburg se convirtió en el primer ciudadano alemán en ser elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas para integrar un tribunal penal internacional. "Sin coraje no se logra nada", señaló el reputado jurista a dpa al repasar su trayectoria.