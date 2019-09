Absuelven a los exdirectores del sistema penitenciario salvadoreño de corrupción

Una corte colegiada de El Salvador absolvió este martes de los cargos de corrupción a los exdirectores del sistema penitenciario Nelson Rauda (2012-2013) y Rodil Hernández (2013-2017).

Los tres jueces del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador concluyeron en su fallo que Rauda y Hernández no cometieron los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios, tras dos años de proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los exfuncionarios de manejar de manera irregular los fondos provenientes de las tiendas al interior de las prisiones.

El Ministerio Público señaló en su acusación que los imputados hicieron un "mal uso" de más de 200.000 dólares entre los años 2012 y 2014 en pagos de inteligencia, sobresueldos, bonos, contrataciones y préstamos personales.

No obstante, los juzgadores señalaron que en el manejo del dinero "no existe abuso de confianza" y que las supuestas víctimas presentadas por la Fiscalía en representación de los presidiarios "desestimaron" el proceso al no participar en el juicio.

También apuntaron que los fondos cuestionados eran "privados", ya que no fueron recaudados mediante impuestos y no pertenecían al presupuesto general del Estado.

De acuerdo con los letrados, el manejo de los referidos fondos no es regulado por ninguna legislación y las acciones Rauda y Hernández "no transcienden a la esfera penal".

De acuerdo con Manuel Chacón, abogado de los dos exdirectores del sistema penitenciario, el proceso fue parte de una "persecución penal" del ex fiscal general Douglas Meléndez contra exfuncionarios del Ejecutivo de Mauricio Funes (2009-2014).

"Ha quedado demostrado que (la Fiscalía) no tenía los argumentos jurídicos y el tribunal ha absuelto a estas dos personas de toda responsabilidad penal y civil", acotó el abogado.

Por su parte, Hernández sostuvo que se sentían "seguros y creyentes" de su inocencia, dado que "jamás hicimos ningún acto o acción que fuera en contra de la población reclusa".

El órgano Judicial explicó en diciembre pasado que la acusación fiscal señala que el dinero se usó "para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron con la tregua entre pandillas" impulsada por el expresidente Funes.

Entre 2012 y 2014, las principales pandillas de El Salvador pactaron una tregua para reducir los índices de violencia en el país, armisticio que fue impulsado por Funes, según reconocieron él mismo y otros funcionarios de alto rango.

Funes procesado por corrupción y nacionalizado nicaragüense, atribuyó a la tregua entre las pandillas una sensible baja en las cifras de homicidios, pero tras su fin, el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta marcar las 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.