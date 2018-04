Acebes sobre Barberá: "Fue un ejemplo de persona honorable que sirvió a los ciudadanos de Valencia como poca gente"

Acebes, que ha comparecido en la comisión de investigación de Les Corts sobre Feria Valencia para dar cuenta del Congreso que el PP celebró en 2008 en este recinto, se ha pronunciado así después de que el diputado de Podemos Josep Almería aludiera a los "compromisos electorales" de Rita Barberá al referirse a las obras de ampliación de la institución ferial.

Ha indicado que no puede hablar de la Feria pero sí de la exalcaldesa fallecida en 2016 y no quería irse sin dar una opinión sobre su persona: "Fui alcalde de Ávila en la misma época en la que ella comenzó a ser alcaldesa de Valencia y su empeño y la transformación que hizo de esta ciudad para muchos ha sido un ejemplo de decencia en la vida pública".

"No me gusta nada escuchar de alguien que he conocido personalmente poner en duda ni su honorabilidad, ni su capacidad, ni su vocación de servicio público, que ha sido ejemplar", ha afirmado.