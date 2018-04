Acebes: Fue Camps quien pidió que el congreso del PP se celebrase en Valencia

El exministro del Interior y ex secretario general del PP Ángel Acebes ha asegurado hoy que fue el expresidente del PP valenciano Francisco Camps quien reclamó, en un comité ejecutivo del partido, que el XVI congreso del PP (junio de 2008) se celebrase en Valencia.

Acebes ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria de Les Corts Valencianes que investigan la gestión de Feria Valencia y se ha expresado en estos términos al ser preguntado por el citado congreso (que organizó la empresa Orange Market, vinculada a la trama Gürtel), en el que Mariano Rajoy resultó elegido presidente del PP.

El alquiler de las instalaciones a Feria Valencia no fue abonado por el partido y nueve años después, en junio de 2017, un juzgado de Madrid condenó al PP a abonar los 568.511 euros que adeudaba a Feria Valencia, además de los intereses legales.

"Lo pidió Camps en un comité ejecutivo y se acordó en una junta directiva el 31 de marzo de 2008", ha apuntado el exministro, quien sin embargo ha indicado que en aquel momento no se eligió el lugar concreto de la ciudad donde se celebraría.

Según ha explicado, Camps no asumió los gastos de dicho congreso, sino que entiende que le movía una "motivación política" para proponer Valencia, "por la repercusión de un acontecimiento así".

A preguntas de los diputados, Acebes ha asegurado desconocer qué responsable de su partido debió haber firmado el contrato de prestación de servicios con Feria Valencia.

"Eso se lo deberían preguntar al tesorero; el secretario general sólo tiene responsabilidad en el ámbito político", ha insistido.

Acebes ha explicado que aquel congreso contó con un comité organizador integrado por "unas 26 personas, cada uno con sus responsabilidades" y que desconoce su funcionamiento interno.

"Probablemente el comité hizo la tramitación, un concurso, ver la oferta más favorable. Normalmente se paga a una empresa para que se encargue de la organización. Se hacía siempre así, pero yo no participé, no sé cómo se hizo en este caso", ha agregado.

Preguntado por a quién se le podría preguntar por ese concurso previo a la organización del congreso o por quién propuso Feria Valencia como sede, ha insistido en que no lo sabe, pero que "probablemente fuese alguien del PP de Valencia, que eran quienes conocían los recintos y lugares adecuados".

Sobre el impago del alquiler de las instalaciones por parte del PP, el exministro ha apuntado: "La responsabilidad de esa factura ya la ha determinado un juez, es firme y se ha ejecutado, la ha pagado el PP. No sé de quién era responsabilidad el pago. El área económica depende de la tesorería del partido".

Tras una intervención del diputado de Podemos Josep Almería en la que ha apuntado, citando a otros comparecientes anteriores, que la ampliación del proyecto de reforma de Feria Valencia pudo deberse a "compromisos electorales" de Rita Barberá, Acebes ha considerado que la alcaldesa "fue un ejemplo de persona honorable y decente".

"Sirvió a la ciudad como pocas personas he conocido, puso un gran empeño y transformó la ciudad. Fue un ejemplo de decencia en la vida pública y no me gusta escuchar que se ponga en duda su honorabilidad, ejemplo ni vocación de servicio público", ha agregado.

El expresidente de la Región de Murcia y presidente del comité organizador de aquel XVI Congreso Nacional del PP, Ramón Luis Valcárcel, que ha precedido a Acebes como compareciente en esta comisión, ha asegurado que se mantuvo ajeno a las cuestiones legales y administrativas de dicho congreso.

"Sé lo que sabe cualquier otra persona que se mantuvo al margen de las negociaciones, contratos o acuerdos. Mi papel fue única y exclusivamente político, ajeno a cuestiones legales y administrativas", ha insistido.

"La víspera del congreso vine a Valencia a conocer las instalaciones, que ya habían sido previamente pactadas", ha apuntado el expresidente murciano, quien ha asegurado que no recuerda quién le informó sobre la contratación de dichas instalaciones: "Supongo que algún miembros de la dirección del partido, no me acuerdo. Podría haber sido perfectamente Mariano Rajoy, pero no lo fue".

Asimismo, ha insistido en que: "Yo abrí el congreso y se acabó mi participación como presidente, posteriormente lo dirigió Rita Barberá, a la que tengo un tremendo aprecio y admiración, y lo hizo muy bien".