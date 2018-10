Acebes niega ante el Congreso haber cobrado "sobres" del PP

El exministro y ex secretario general del PP Ángel Acebes ha negado hoy ante la comisión de investigación del Congreso que indaga sobre la financiación irregular del PP haber recibido sobres con dinero en negro de su partido, y ha asegurado que todos sus sueldos los cobró con las retenciones de Hacienda.

Acebes ha respondido en esta comisión a las preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo, quien ha puesto de relieve que la Audiencia Nacional acreditó la existencia de una "caja B" en el PP de la que cobraron altos cargos del partido, entre los que ha incluido al compareciente.

"Jamás he mentido ante los tribunales ni en ningún sitio, ni he cobrado ningún sobre", ha remarcado, para insistir en que, por lo que él sabe al respecto, "en sobres no ha cobrado nadie" y que todos los sueldos llevaban su certificado de retenciones fiscales "debidamente declaradas a la Hacienda Pública".

Además, ha hecho hincapié en que mientras él fue secretario general del PP "jamás" tuvo responsabilidad en los ingresos ni en los gastos del partido, en los que el competente era el tesorero.

Del mismo modo ha respondido al portavoz de Unidos Podemos, Marcelo Expósito, al que ha aseverado que no tenía constancia de ninguna "caja B" en el PP y que sólo sabía de una "contabilidad general" que luego era fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.

"Es la única contabilidad que existe en el PP", ha zanjado.

Expósito también le ha preguntado por la reunión mantenida en 2009 por la entonces secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, con el comisario José Villarejo.

Ángel Acebes ha dicho que no tenía conocimiento de aquel encuentro y que tampoco ha tratado esta cuestión con Cospedal.

No ha podido recordar el exministro de Justicia e Interior con José María Aznar qué cantidad anual cobró en 2004, ni siquiera cuando el diputado Artemi Rallo le ha planteado si podría haber alcanzado los 120.000 euros entre sueldo y complementos.

"No voy a caer en la trampa de dar una cifra que no recuerdo exactamente", ha afirmado ante la insistencia de Rallo, por considerar que prefería no aportar cifras de memoria cuando ya están consignadas en su declaración de la renta.

Por lo que respecta a la reforma de la sede del PP, Acebes ha insistido en que no conoce al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de esas obras, aunque sí que ha "coincidido con él" como se ve en una fotografía, de un acto en la sede del PP, que ha mostrado hoy Rallo en la comisión.

"Es cierto que esa fotografía me la muestra, pero no hay el menor indicio de mi participación en las obras de ampliación", ha afirmado Acebes.

También ha descartado tener constancia que empresarios vinculados a la trama Gürtel visitasen de manera habitual la sede del PP, solo que algunos empresarios pudieron haber acudir a la calle Génova a actos o reuniones, pero no con "un fin ilícito".

Sobre Francisco Correa, el cabecilla de la trama, ha recordado que "no trabajaba para el PP" cuando él fue secretario general, pero ha puntualizado que si iba por la sede del PP en otro período sería porque era "proveedor habitual" para actos del partido.

Acebes ha concluido, en respuesta a Expósito que, con respecto al juicio por la salida a bolsa de Bankia que comenzará el próximo 26 de noviembre, en el que él es uno de los acusados, que el no estuvo en esa operación de la entidad y, por lo tanto, no se le puede pedir ninguna responsabilidad al respecto.