Ángel Acebes: "En el PP en sobres no ha cobrado nadie"

El que fuera secretario general del PP y ministro de Justicia e Interior durante el Gobierno de José María Aznar, Ángel Acebes, ha negado este miércoles en el Congreso la existencia de sobresueldos en efectivo en el Partido Popular. "En el PP en sobres no ha cobrado nadie", ha asegurado a preguntas del diputado del PSOE Artemi Rallo durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga las finanzas de los conservadores. En este sentido, ha insistido en que las retribuciones que existían "tenían su certificado al final de año con las retenciones correspondientes" y estaban "debidamente declaradas a Hacienda".

Desvinculado de la política institucional desde 2011, Acebes también ha negado la veracidad de las anotaciones de Luis Bárcenas que supuestamente reflejan la contabilidad de la caja B que, gracias a las aportaciones irregulares de empresarios, engrosó los ingresos del PP entre 1999 y 2008. Es decir, de los llamados papeles del extesorero en los que también aparecen registradas presuntas entregas a su favor de 6.300 euros trimestrales.

El exministro también ha dicho que no es cierto que siendo él secretario general del PP, puesto que ocupó entre octubre de 2004 y junio de 2008, el medio de comunicación de Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital, recibiera una inyección de fondos por parte del partido a través de la compra de acciones. El antiguo número dos de la formación conservadora fue imputado en 2014 al sospechar el juez Pablo Ruz que había autorizado el uso de más de 400.000 euros de la contabilidad B del PP entre 2004 y 2004 para adquirir estas acciones. No obstante, la investigación contra él por esta cuestión se acabó archivando al no haber encontrado el juez indicios "suficientemente constatados" de que autorizara a Bárcenas a comprar esos títulos.

La comparecencia del exdirigente del PP se volvió bronca durante la intervención del diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha iniciado su turno preguntándole si se avergonzaba de algo de la época en la que fue secretario general del PP. Acebes ha respondido con un tajante "no" y ha reiterado que se siente "muy orgulloso" del PP y de los "grandes servicios" realizados a España y al Estado de derecho. Rufián ha acabado su turno comparando a Acebes con el personaje Luca Brasi de la película El Padrino, que ha definido como un asesino mafioso "muy fiel y con pocas luces". "A mí hoy me ha parecido que usted es el Luca Brasi de según quien", ha dicho.

En el inicio de la sesión, el diputado de ERC, que ha acudido vestido con una camiseta con una foto de Rodrigo Rato entrando en prisión en la que podía leerse la frase "es el mercado, amigo", tuvo un rifirrafe con la parlamentaria del PP Celia Villalobos, que lo acusó de decirle que estuviera "tranquila" que le quedaba "muy poco aquí". Rufián, por su parte, aseguró que la representante conservadora, previamente, lo había llamado "impresentable".

Próximamente, a juicio por el caso Bankia

Acebes, junto a otros 33 acusados (entre ellos, el exvicepresidente Rodrigo Rato), se sentará a partir del próximo 26 de noviembre en el banquillo de la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, de cuya matriz, BFA, fue consejero desde el 27 de julio de 2011, justo después de la salida de la entidad a Bolsa, hasta que dimitió el 24 de abril de 2012. Lo hizo coincidiendo con su fichaje por Iberdrola y dos semanas antes de la reformulación de las cuentas de Bankia que derivó poco después en su quiebra y nacionalización.

Aunque no era objeto de esta comisión, su procesamiento en esta causa por los delitos de falsedad contable y estafa de inversores también ha sido comentado por alguno de los intervinientes. Acebes ha insistido en que él no era consejero durante la salida a Bolsa de la entidad, por lo que no pudo intervenir en el supuesto perjuicio generado a los accionistas. No obstante, según el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el exministro sí tuvo una "participación relevante" en los informes sobre el estado de la entidad así como en las "múltiples y relevantes falacias contables". Sí es cierto, tal y como Acebes ha reiterado durante sus intervenciones, que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan para él el sobreseimiento del delito de falseamiento de cuentas y no lo consideran como uno de los responsables de la comisión del delito de estafa de inversores.