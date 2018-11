Acnur: Libia no es puerto seguro, hay riesgo de violación de derechos humanos

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ha subrayado hoy que los inmigrantes rescatados por el pesquero de Santa Pola no pueden ser retornados a Libia porque no se trata de un puerto seguro y hay un riesgo real de violaciones de derechos humanos.

"No puede retornarse a una persona a una situación en la que su vida o su libertad puedan estar en serio peligro. Esa sería la circunstancia en el caso de que estas personas fuesen retornadas a Libia. No es un puerto seguro, (...) hay un riesgo real de violaciones de derechos humanos", ha denunciado a Efe la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega.

"Devolver a Libia no es una opción, tiene más de 200.000 personas desplazadas, hay milicias armadas por doquier, no hay ninguna protección y todos conocemos los testimonios escalofriantes de las personas que salen huyendo de allí", ha destacado.

Hoy se cumple una semana desde que el pesquero "Nuestra Madre de Loreto" de Santa Pola (Alicante) rescatara a 12 inmigrantes frente a las costas de Libia: la situación es precaria, el cocinero ya raciona la comida porque sólo queda para alimentar a tripulación y rescatados durante cinco o seis días.

La representante de Acnur ha indicado que la agencia está "en contacto" con el Gobierno español "para poder buscar alternativas que no sean el desembarco en Libia", que "debería estar ya descartado".

"Confiamos en que haya una solución lo antes posible porque llevan ya una semana en esta situación y cada día que pasa es un perjuicio mayor", ha destacado Vega.

Acnur ha exigido una respuesta conjunta de la Unión Europea para que se pongan en marcha mecanismos de desembarco y de distribución predecibles: "Tiene que haber un enfoque de colaboración a nivel regional y unas directrices muy claras de rescate y desembarco".

Vega ha denunciado la gran falta de respuesta conjunta y que ello provocará que se incremente el número de personas que fallecen en el Mediterráneo intentando llegar a Europa, 17.000 en los últimos cuatro años.

"No es un problema o circunstancia que atañe a los países que hacen frontera con el Mediterráneo, es una cuestión europea. (...) No estamos hablando de unas magnitudes que no sean abordables para los 27 países de la UE y no podemos olvidar que las cifras están bajando, es una gota en el océano comparado con la situación de los países de origen, tránsito y destino", ha aseverado.

Vega ha recordado que el 85 % de los refugiados está acogido en los países con menos recursos y más desfavorecidos del planeta.

Acnur ha pedido que se atajen las causas de raíz en los países de origen, que se colabore con los países de tránsito y que se incrementen las vías legales de llegada de migrantes.

Además, la representante de la agencia de la ONU ha querido mostrar su "agradecimiento más profundo" a quienes aún respetan el principio de rescate en el mar.