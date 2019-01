Activista Lorent Saleh: "Esta transición no la detiene nada" en Venezuela

El activista venezolano Lorent Saleh pidió este lunes desde Costa Rica mayor acción de la comunidad internacional para impulsar la transición democrática en Venezuela, que considera "nada ni nadie la va a detener" para finalizar con "20 años de tiranía".

Saleh, activista estudiantil y de derechos humanos que estuvo preso cuatro años en su país entre 2014 y 2018, se encuentra en Costa Rica para reunirse con autoridades políticas, de Gobierno y con el expresidente costarricense y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.

"Este proceso de transición que se inició no se va a detener. No lo va a detener nada ni nadie, puede durar semanas, quizás meses, pero no se va a detener porque esto no depende de un proceso electoral, de que la gente esté en la calle o no; se trata de restablecer el orden constitucional", declaró Saleh.

Sobre las fuerzas armadas venezolanas, Saleh aseguró que han sido "leales a la tiranía", pero que en la actualidad "están profundamente quebrantadas" y muchos de sus agentes han decidido "soltar las armas y no seguir las órdenes del usurpador Nicolás Maduro".

El activista venezolano, asilado en España, destacó que buena parte de la comunidad internacional ha desconocido al Gobierno de Nicolás Maduro en su segundo mandato, pero pidió más acción de los países, como por ejemplo establecer sanciones a funcionarios del Gobierno.

Saleh asegura que funcionarios del Gobierno de Maduro tienen cuentas bancarias y propiedades en diversos países, por lo cual se hace urgente que se interpongan sanciones.

"Las violaciones a los derechos humanos no vienen de Nicolás Maduro para acá, esto tiene más tiempo. Lamentablemente esto no hubiese tomado estas dimensiones, no hubiese llegado tan lejos como llegó el crimen de Estado, si la comunidad internacional no hubiera callado por tanto tiempo", expresó Saleh.

El activista criticó la posición indiferente de muchos países sobre Venezuela, que piden que sean los mismos venezolanos los que salgan de la crisis. "Después de 20 años no le puedes pedir a un secuestrado que se libere solo", señaló.

El venezolano afirmó que Venezuela vive "bajo un Estado de terror", pero subrayó que "la voluntad del pueblo de ser libre es poderosa", por lo que reiteró que la transición "de la dictadura a la democracia" es "irreversible".

Saleh expresó su apoyo al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, a quien diversos países del mundo han expresado su apoyo para liderar una transición democrática mediante unas elecciones.

Sobre Costa Rica, Saleh recordó que fue en este país donde en 2008, cuando daba sus primeros pasos como un activista universitario, contó con el apoyo y el consejo del entonces presidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, a quien considera un amigo.

Saleh dijo que Costa Rica, por su tradición de defensa de la paz y los derechos humanos, está llamada a ser un líder en esta materia en la región e instó al Gobierno a firmar la acusación contra Maduro en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, interpuesta en septiembre pasado por Argentina, Perú, Canadá, Paraguay, Chile y Colombia.