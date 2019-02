Activistas palestinos acompañan a niños en Hebrón tras el fin de la misión de observación internacional

Activistas palestinos de la ciudad ocupada de Hebrón acompañan cada mañana a decenas de niños a la escuela "para protegerlos de las agresiones de los colonos israelíes" que, denuncian, han aumentado desde la marcha hace dos semanas de la misión de observadores internacionales de TIPH.

Un grupo de jóvenes con chalecos azules, identificados como "observadores de derechos humanos", salen a primera hora desde el barrio de Tel Rumeida, aledaño al centro histórico de Hebrón, única ciudad palestina con una colonia judía en su núcleo urbano, donde 800 israelíes viven custodiados por el Ejército entre altas medidas de seguridad y controles militares.

Los activistas llegan hasta el principio de la emblemática calle Shuhada, antigua arteria comercial de la urbe, donde varios soldados les impiden el paso al tener los palestinos el acceso restringido, y reparten leche a los niños que se dirigen a una escuela situada a cien metros de distancia, mientras un conductor de ambulancia y líder colono, Ofer Ohana, increpa al grupo en tono agresivo.

"Ahora somos más débiles", lamenta el activista local Isa Amro, que ve como un fuerte impacto expulsión por Israel de la misión de Presencia Temporal Internacional en Hebrón (TIPH), con 64 observadores que dejaron de patrullar por las calles de la ciudad a finales de enero, después de que el gobierno israelí no renovara su mandato tras 22 años de trabajo sobre el terreno.

Durante este período, "TIPH informó sobre la comisión de 40.000 violaciones de derechos humanos" por parte israelí, señala el palestino que asegura que tras la partida de la fuerza internacional, los colonos tienen vía libre para agredir a la población palestina, con la complicidad de militares y agentes policiales.

Amro discute con los militares y observa con una decena de compañeros el paso de los menores de camino a la escuela, obligados a cruzar por el principal núcleo donde los colonos están asentados.

"Aquí no tenemos ningún tipo de protección. No hay diferencia entre los colonos que nos acosan y los soldados, que actúan como si fueran colonos, y la Policía israelí no interviene", denuncia el activista, que ha organizado este equipo de observación "para que los niños se sientan seguros" y "no haya ningún rincón donde las agresiones" queden sin documentar.

El nativo de Hebrón, que vive en una casa rodeada de olivos en un monte cercano a la ciudad vieja, al lado de un puesto militar con soldados apostados, alerta que sin la presencia de TIPH, los ataques "contra escuelas, familias y casas" palestinas, que suceden "a menudo", se pueden convertir en una realidad cada vez más común.

Además, constata que el grupo de observadores palestinos no tiene poder para reemplazar a los observadores internacionales, que formaban parte de una misión oficial con mandato de Naciones Unidas.

"Hoy el Ejército declaró el área donde acompañábamos a los niños zona militar cerrada y nos obligaron a marchar, pero no lo hubiera podido hacer con los miembros de TIPH", lamenta.

La misión de paz, creada en 1994 con la participación de Noruega, Italia, Suecia, Suiza y Turquía, "informaba sobre las vulneraciones directamente al Ejército", explica Amro que, asevera, si el aparato militar "negaba su existencia, los observadores aportaban imágenes y pruebas de las violaciones acometidas por soldados y colonos".

Desde que el TIPH no está, señala el activista e integrante del grupo de acompañamiento Izat Karaki, "la violencia de los colonos se ha incrementado al no haber observadores internacionales, y los israelíes pueden hacer todo lo que quieran sin rendición de cuentas".

El pasado domingo, decenas de colonos irrumpieron en Tel Rumeida por la noche, arrojaron piedras contra varias casas y amenazaron de muerte a sus vecinos, un incidente que los palestinos ven relacionado con el fin de la presencia internacional, informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

La Policía israelí, sin embargo, considera que "recientemente no ha habido un incremento de incidentes", declaró un portavoz policial a preguntas de Efe, que dijo "no estar familiarizado" con ningún aumento de tensión durante las últimas semanas, mientras que el Ejército no hizo comentarios sobre el asunto.

Joan Mas Autonell