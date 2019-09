Acuerdo con talibanes prevé retirada de 5.000 soldados de EE.UU. en 135 días

El borrador de acuerdo con los talibanes prevé la retirada de 5.000 soldados en 135 días, explicó hoy el representante especial de Estados Unidos para la paz, Zalmay Khalilzad, quien advirtió de que el plan aún debe ser confirmado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y está bajo revisión del Gobierno afgano.

"Si los puntos acordados en el borrador se implementan adecuadamente, en 135 días dejaremos cinco bases en las que ahora estamos instalados", dijo Khalilzad en una entrevista al canal afgano Tolo News.

En esta primera fase, explicó, Estados Unidos retiraría 5.000 soldados y los talibanes reducirían la violencia en Kabul y la provincia septentrional de Parwan, donde se encuentra la mayor base de las fuerzas de la coalición.

"Esto es lo que hemos acordado, en principio, en el documento (el borrador del acuerdo), que ya fue terminado, pero, hasta que el presidente de Estados Unidos no lo respalde, no será definitivo", indicó Khalilzad.

El diplomático estadounidense presentó hoy el proyecto de acuerdo con los talibanes al presidente afgano, Ashraf Ghani, que hizo ya una primera revisión del contenido del borrador concluido el pasado sábado en la novena ronda de negociaciones de la delegación de Washington y los insurgentes, en Catar.

"Todos los detalles importantes del borrador del acuerdo entre los talibanes y Estados Unidos" fueron compartidos esta tarde por Khalilzad, manifestó en una declaración a la prensa el portavoz presidencial afgano, Sediq Sediqqi.

Una vez que se complete la evaluación en detalle del borrador, lo que podía tardar varios días, "el Gobierno afgano compartirá sus observaciones con Khalilzad y su equipo", apuntó.

Sediqqi destacó que "las partes importantes" en el borrador del acuerdo son el alto el fuego y el inicio de conversaciones directas con el Gobierno, lo que, añadió, eventualmente conduciría al país hacia una paz duradera.

"En nombre del pueblo, tenemos que leer y evaluar este borrador para saber si este acuerdo allanará el camino para la paz en Afganistán o no. Abrirá el camino para conversaciones intra-afganas con los talibanes o no. Si conducirá a terminar la guerra o no", argumentó.

Recordó que este acuerdo constituye la primera fase del proceso de paz, que llevaría a un segundo nivel que contempla las conversaciones entre afganos para poner fin a la guerra.

"El proceso de paz solo dará resultado cuando los talibanes entablen negociaciones directas con el Gobierno afgano, solo entonces seremos testigos del alto el fuego y el fin de la violencia", aseguró.

El Gobierno afgano anunció la formación de un equipo de negociación de quince miembros para las conversaciones con los talibanes, cuyos nombres se revelarán una vez que se inicien los contactos directos.