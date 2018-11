Acusan a Weinstein de agresión sexual y acoso a una modelo de 16 años en 2002

Una modelo polaca se sumó en las últimas horas a una demanda colectiva contra el exproductor de Hollywood Harvey Weinstein bajo alegaciones de agresión y acoso sexual que se remontan a 2002, cuando ella tenía 16 años.

De acuerdo con el portal de espectáculos Page Six, la también aspirante a actriz, cuya identidad no se conoce, es la décima mujer que se suma a una demanda por agresión, lesiones y extorsión contra Weinstein, The Weinstein Company y el estudio de cine Miramax.

Se trata de una enmienda a la demanda colectiva interpuesta en junio por tres mujeres en un tribunal federal de Manhattan, y recoge que la joven y Weinstein habían acordado un almuerzo de negocios pero el productor la llevó a su apartamento y la presionó para mantener relaciones sexuales.

Weinstein, que había conocido a la modelo tres días antes y sabía que tenía 16 años, "no perdió tiempo en pedirle sexo agresiva y amenazantemente", cita Page Six, la sujetó a la fuerza para que le masajeara el pene y ante su negativa a acceder a las relaciones finalmente la dejó ir.

Los documentos legales indican que Weinstein la acosó sexualmente durante los siguientes diez años bajo el argumento de que si quería lograr una carrera en el cine debía ceder a sus demandas, pero ante su resistencia "se aseguró de que nunca recibiera trabajo".

El exproductor, de 66 años y acusado por varias decenas de mujeres desde que en octubre del año pasado saliera a la luz sus supuestas agresiones, le dio un papel de extra a la joven en la película "The Nanny Diaries" (2004) y barajó incluirla en el programa "Project Runway".

Un juez federal pidió en septiembre que la demanda colectiva de las tres mujeres, interpuesta por la firma Hagens Berman, se consolidara con las acusaciones de otras seis, a las que se sumó este miércoles la modelo polaca, ascendiendo a un total de diez supuestas víctimas.

El abogado civil de Weinstein, Elior Shiloh, rechazó hacer declaraciones a ese medio pero el letrado que lo defiende en asuntos criminales, Ben Brafman, tildó de "absurdas" las alegaciones.

"Como muchas otras mujeres en este caso, que ya han sido expuestas como mentirosas, esta última alegación completamente sin corroborar y que tiene casi 20 años también se demostrará evidentemente falsa", afirmó Brafman.