Adelante Andalucía no plantea vetos en la búsqueda de candidatura alternativa

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha subrayado hoy que Adelante Andalucía no plantearía "ningún tipo de veto" en el que caso de que, con el PSOE, pudieran buscar una candidatura alternativa a la presidencia de la Junta para "salvar" a la región "de la extrema derecha".

En una rueda de prensa con el coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, celebrada en Jerez de la Frontera (Cádiz) Rodríguez ha lamentado que el PSOE haya "saltado como un resorte" ante su propuesta de buscar una candidatura alternativa a la presidencia de la Junta de Andalucía en el caso de que PP, Ciudadanos y Vox, "el tripartido reaccionario", no alcancen un acuerdo para investir como presidente al popular Juanma Moreno.

Rodríguez ha criticado que el PSOE haya reaccionado defendiendo que es "indiscutible" que la candidata debe ser Susana Díaz "sin siquiera mirar" los aspectos del programa de medidas políticas que han planteado ellos, que son "de sentido común".

En opinión de Teresa Rodríguez "la posición del PSOE está más en clave de salvar a Susana Díaz, que en la de salvar Andalucía de la extrema derecha".

Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez han recordado que la posibilidad de plantear con el PSOE una candidatura alternativa es un escenario aún de "ciencia ficción, ya que sólo podría darse si PP, Ciudadanos y Vox no alcanzan un acuerdo y, aún así, necesitarían más apoyo ya que Adelante Andalucía y los socialistas suman 50 diputados y necesitarían 59.

La líder de Podemos Andalucía ha incidido en que es necesario "un tiempo de humildad en las relaciones" de las fuerzas de izquierdas y la búsqueda de "un espacio para el diálogo y el consenso" ante "la necesidad de parar a las derechas" y de atender a las "necesidades de los andaluces".

Por eso, aunque opina que Susana Díaz no reúne el "consenso" suficiente, Adelante Andalucía no quiere plantear ningún veto porque "más que un candidato o candidata" lo que cree que sería importante son "las políticas" de ese gobierno que "sería un gobierno de resistencia".

Adelante Andalucía está dispuesta a hacer "todo lo posible" para "buscar una alternativa" y por eso ha presentado ese documento "de mínimos" sin "ambiciones" para ninguno de sus diputados.

Rodríguez ha señalado que esta posibilidad sólo sería posible si "se alinean los astros" y "el teatrillo" que, en su opinión, están haciendo PP, Ciudadanos y Vox, da lugar a una ruptura entre ellos, una posibilidad que sólo consideran que puede darse "porque piensen que (el acuerdo en Andalucía) no les viene bien" para las próximas citas electorales.

La coordinadora de Podemos Andalucía ha alertado también de que "los fuegos artificiales de VOX" no dejen ver el acuerdo programático que han alcanzado PP y Ciudadanos que, en su opinión, es "tremendamente regresivo" y plantea crear un "agujero fiscal" en base a los beneficios a las grandes fortunas que "va a dar lugar a recortes sociales que vamos a tener que asumir la mayoría".

Tras calificar a Juan Marín y a Juanma Moreno como "dirigentes de una franquicia", la de sus partidos en Madrid, Antonio Maíllo ha pedido al PSOE "altura de miras" para afrontar "lo que nos jugamos en Andalucía" y que no rechace "la propuesta honesta, sincera" de Adelante Andalucía para "frenar a la extrema derecha".

"No se trata de valorar un candidato u otro, sino de sentarnos. No se trata de salvar a nadie, no vamos a estar en esa estrategia", ha añadido, mientras que Teresa Rodríguez ha sostenido que no hay "ningún cambio de actitud" en Adelante Andalucía porque en la pasada legislatura muchas medidas se emprendieron con un acuerdo con el PSOE.

Rodríguez y Maíllo no han querido entrar a aventurar en qué posibilidades tendrían, de plantearse la vía de buscar una candidatura alternativa, de contar con el apoyo o la abstención de Ciudadanos, un partido que no sitúan "a la izquierda del PP" si no que ven más regresivo que el partido que lidera Pablo Casado.