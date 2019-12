Adif ejecutó más del 96 % de la obra del AVE a Galicia pero no hay fecha fija

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha apuntado este viernes que las obras del AVE a Galicia han superado el 96% de ejecución de la obra, pero ha asegurado que "no hay un horizonte marcado" para la puesta en funcionamiento del servicio hasta Ourense.

En una rueda de prensa esta tarde junto al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, la presidenta de Adif ha ahondado en que "no hay ni una obra que haya tenido tal ritmo frenético en España".

Así, Isabel Pardo de Vera ha desgranado el estado de las obras que servirán para la llegada de la Alta Velocidad, con una inversión de 4.325 millones de euros y ha recordado que de la ejecución les quedan 200 millones que "se están ejecutando".

Asimismo, ha avanzado que las pruebas de carga hasta Pedralba de la Pradería (Zamora) se iniciarán en marzo y ha detallado que el objetivo es tener en todos los tramos los sistemas de seguridad ERTMS nivel 2 y ASFA, los más seguros en la actualidad y en los que España es líder en Europa por su instalación.

"Una vez que hayamos probado tenemos el horizonte final de la primavera", ha avanzado sobre la puesta en marcha del servicio de la línea hasta Pedralba, momento en el que empezarían a probar el servicio hasta Taboadela (Ourense).

No obstante, "para llegar a Ourense no hay un horizonte marcado todavía porque las pruebas no han empezado", ha enfatizado Pardo, que ha insistido en la necesidad de mantener la "prudencia" al hablar de plazos.

En cuanto a la finalización de la obra de la vía, ha estimado que estará culminada entre enero y febrero de 2020 hasta Taboadela (Ourense), excepto cuatro kilómetros de viaductos.

Así, ha detallado que están llevando a cabo las pruebas de ERTMS nivel 2, desde Olmedo (Valladolid) hasta Zamora, que "son las más complejas", pues están implantando "la última tecnología utilizada en Europa".

"Vamos a probar a elevar velocidad en enero a 300 kilómetros por hora entre Olmedo y Zamora", ha asegurado Isabel Pardo, que ha añadido que en el siguiente tramo lo harán en febrero.

"Somos bastante optimistas", ha indicado, aunque ha reconocido que "el sistema de puesta en servicio es complejo".

Respecto a la estación intermodal de A Coruña, la presidenta de Adif ha indicado que "está pendiente de aprobación del Consejo de Ministros".

En cuanto a las conexiones con el puerto, ha señalado que no conciben "el proyecto de Corredor Atlántico sin la conexión a los puertos" y ha destacado que desde Adif han ayudado a Puertos a "redactar el proyecto constructivo", pero aún no han abordado su ejecución.

Al ser preguntada por las críticas de la Xunta a los plazos del AVE, ha enfatizado que tiene "una relación de lealtad técnica" y que el Gobierno autonómico conoce toda la información "perfectamente".

Por su parte el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha trasladado un mensaje de "confianza" a los gallegos porque la alta velocidad "es una realidad", pues ya están las "licitaciones en marcha" y los compromisos del Gobierno "construyéndose".

"No hay marcha atrás, no se ha pisado freno, vamos al ritmo marcado", ha insistido Losada en relación a las obras del AVE a Galicia y ha reiterado que se cumplen los "plazos adecuados", los suscritos por el Gobierno anterior y ratificados por este.

Así, Losada ha querido agradecer a la presidenta de Adif "el esfuerzo de reunirse con todos los territorios para poner en marcha un sistema que está transformando a España".