Adolfo Suárez Illana sobre la independencia de Cataluña: "Los sueños se comparten, no se imponen"

El presidente de la Fundación Concordia y Libertad, Adolfo Suárez Illana, se ha referido este miércoles a la independencia de Cataluña. "Los sueños se comparten, no se imponen", ha defendido, para después asegurar que "no se puede permitir" que alguien se tenga que saltar la Constitución y la ley "por una ensoñación" que ni conoce ni comparte.

"No le puedo negar a estos jóvenes que sueñen y que piensen en una España distinta a las que nos dejaron nuestros padres o la que le podemos dejar nosotros, todo el mundo tiene derecho a soñar y todos los sueños son legítimos", ha señalado Suárez Illana, que ha citado a su padre, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, quien "tuvo el sueño de la democracia y lo escribió".

Así, ha recalcado, todos tienen "derecho a soñar con una España distinta", aunque ha advertido: "si quieres una España distinta cumple las leyes que tienes, no podemos permitir que alguien en Cataluña, en una sociedad plenamente democrática como la española que ha transitado como digo sin romper las leyes de la dictadura y la democracia, me venga a decir que se tiene que saltar la Constitución y la ley porque nos quieren llevar a una ensoñación que ni siquiera conocemos, mucho menos compartimos".

"Los sueños, como bien nos enseñó mi padre, se comparten no se imponen", ha defendido Adolfo Suárez Illana en un acto en el Hotel Zurbarán de Badajoz ante unas 450 personas en el que, junto al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, han presentado al candidato del PP a la reelección a la Alcaldía de Badajoz en las próximas elecciones municipales, Francisco Javier Fragoso.

OBJETIVOS COMUNES Y SACRIFICIOS PERSONALES

En su intervención, el presidente de la Fundación Concordia y Libertad ha apelado al espíritu de la transición, cuando se utilizó una fórmula "tan sencilla como complicada" como decía su padre y que pasaba "por ser capaces de fijar objetivos comunes para todos" y de "aceptar sacrificios personales para cumplir esos objetivos".

De esta forma ha defendido dicho periodo como "un triunfo" y un "abrazo de perdón" basado "en la viva memoria de las atrocidades que cometimos todos, los de un lado y los del otro" antes, durante y después de la Guerra Civil.

"Ese abrazo de perdón que se dieron nuestros abuelos hoy no hay nieto legitimado para deshacerlo, me niego a que un chaval hoy que no ha conocido, ni vivido el odio, intente inculcarnos a una sociedad que está construida sobre la concordia, el entendimiento y la renuncia a los intereses personales me vengan a imponer el odio otra vez", ha expuesto.

De igual modo, ha hecho hincapié en que se le hace "complicado" poder "digerir las llamadas al odio, a la discordia, a este enfrentamiento a través de la Ley de Memoria Histórica", en relación a lo cual ha prometido que se va a presentar y va a haber "muy pronto" una Ley de Concordia en el Congreso "precisamente para acabar con todo este tipo de problemas".

MONAGO INVITA A VARA A LA MANIFESTACIÓN EN MADRID

Por su parte, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reconocido que no tiene "ninguna duda" de que Fran Fragoso seguirá siendo el alcalde de Badajoz tras las próximas elecciones municipales y del que ha defendido que tiene un modelo de ciudad.

Así, ha avanzado que el PP no hará "una campaña electoral al uso" dado que la abordan desde su experiencia o la transformación de ciudades como Badajoz y "no" sobre sueños "irrealizables".

A este respecto, ha comentado que en un paseo previo al acto celebrado en la noche de este miércoles en Hotel Zurbarán, la gente les ha pedido que se pongan "las pilas" y ha asegurado que lo van a hacer a nivel local, regional y nacional, sobre lo cual que ha invitado a los asistentes a que este domingo acudan a Madrid "a defender España" a la concentración convocada en la Plaza de Colón.

En este sentido, Monago se ha referido al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y a que ha dicho que "a español no le gana nadie", ante lo cual le ha invitado a que le acompañe el domingo a Madrid "a defender España porque hay cosas que no se arreglan con un tuit", sino "con acción", y "no con una mera declaración que puede quedar muy bien de manera coyuntural", sino "dando la cara".

"Hay que dar la cara, ahora que algunos quieren trocear España, algunos que se quieren someter al chantaje de una parte nacionalista de España que nos pusieron 21 mandamientos a los que algunos dijimos que no, y que algunos están dispuestos a pagar, como hemos visto ahora, con ese deseo de nombrar un mediador en eso que parece que es un conflicto", ha dicho Monago, para quien "no es ni más ni menos que la quiebra del orden constitucional" y de la Constitución, "una obra magna" que tuvo "arquitectos" como Adolfo Suárez.

Seguidamente, el presidente del PP extremeño ha incidido en que a los españoles se les ha "regalado ese espíritu, esos valores y ese orden constitucional, ese régimen de libertades", al tiempo que ha abogado por cuidar la Constitución, que "claro" que se puede modificar, pero "con consenso" y "dentro" de la misma. "No podemos vendernos ante un chantaje como quiere ahora el nacionalismo radical de Cataluña", ha indicado.

FRANCISCO JAVIER FRAGOSO

Francisco Javier Fragoso ha comenzado su intervención comentando que quería tener como padrino que le diera la "alternativa" a Adolfo Suárez Illana por lo que representa, la figura de su padre y su legado como presidente de la Fundación Concordia y Libertad, además de compartir un acto con afiliados de un partido como el PP que se hace "de abajo a arriba".

Fragoso ha reconocido que acude a las elecciones "con toda la ilusión del mundo" de seguir siendo alcalde de la "mejor ciudad de España" y se ha presentado como el candidato a la Alcaldía con "más cariño" y "pasión" por transformar su ciudad, al tiempo que ha sostenido que su antecesor, Miguel Ángel Celdrán, les enseñó que el "modelo del PP" se basa en la "honradez", "honestidad" y "austeridad".

Asimismo ha repasado que, tras llegar el PP al ayuntamiento en 1995, ha pasado de una ciudad "arruinada" y que debía 100 millones de euros a un consistorio que concluirá esta legislatura con "cero euros" de deuda, que paga a los proveedores en 22 días y "saneado" que permite "garantizar políticas sociales" en una localidad que ha experimentado con los 'populares' una transformación "espectacular" y a la que le espera un futuro que le ilusiona "cada día".

Finalmente y en relación a la memoria histórica, Fragoso ha considerado que el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, "chantajea" a la ciudad al hacer su "interpretación" de dicha ley "faltando al respeto" a regidores de Badajoz que aplicaron el "sentido común" para quitar signos que pudieran "hacer daño", ante lo cual ha abogado por la "concordia" frente a la "confrontación" y quienes quieren "dividir" un proyecto "llamado España".