Adriana Lastra acusa al PP de "hacer una campaña sucia y tramposa para evitar que la gente vote"

Lastra ha señalado que el PSOE pondrá el caso "en manos de la Fiscalía" y ha apuntado que "hay cosas que no se pueden permitir en democracia". Además, la vicesecretaria general de los socialistas ha invitado a los electores a "penalizar esto en las urnas".

Más allá de estas palabras, Adriana Lastra se ha referido en Zamora al asunto de las pensiones, y ha citado a los 50.000 beneficiarios que hay en la provincia: "Vamos a derogar la dictadura del 0,25%", ha advertido la responsable socialista, que ha abogado por "subir los impuestos a aquellos que más tienen" para que los jubilados puedan recibir un aumento de, "al menos, el IPC".

Asimismo, la dirigente del PSOE ha hablado sobre el traslado de "1.400 familias" a la provincia de Zamora a través de la instalación de batallones militares en Monte la Reina: "Es un proyecto de Zamora, pero sustentado por los socialistas", ha subrayado Lastra que ha indicado que, si se hubiesen aprobado los Presupuestos Generales del Estado, "ya estaría hecho".

En cuanto al tema sanitario, Lastra ha remarcado que los socialistas "no van a permitir que el PP trocee la Sanidad", y ha hecho énfasis en la importancia de que "no haya una España, ni una Zamora, a dos velocidades". Además, la vicesecretaria general del PSOE ha insistido en que, si Tudanca fuera el presidente de la Junta de Castilla y León, "no habría plan piloto en Aliste".

Adriana Lastra ha comparecido junto al candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zamora, Antidio Fagúndez, antes de desplazarse a la comarca de Sanabria, donde participará en una comida mitin con afiliados de la zona.