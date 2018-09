Agenda Informativa de Europa Press para el 21 de septiembre ( 1 )

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este viernes, día 21, por EUROPA PRESS, agrupadas en Actualidad Política, Autonomías y Economía-Laboral:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 08.30 horas: La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, es entrevistada en 'Las Mañanas' de RNE.

-- 08.30 horas: La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, es entrevistada en 'Los Desayunos' de TVE.

-- 08.30 horas: El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en 'Espejo Público' de Antena 3.

-- 09.15 horas: Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, será entrevistado en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco.

-- 09.30 horas: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros, a la que asisten todos los miembros del Gobierno excepto el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación; el ministro de Cultura y Deporte; y la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Complejo de la Moncloa.

-- 12.00 horas: El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, preside una reunión con secretarios generales autonómicos del PP. Participan también el secretario general, Teodoro García; el vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y el vicesecretario de Política Autonómica y Local, Vicente Tirado. Sede nacional del PP, calle Génova, 13.

-- 13.00 horas: El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asiste a la reunión del patronato de la Fundación Pablo Iglesias, junto a José Luis Ábalos y Carmen Calvo, entre otros. Sede del PSOE, Ferraz, 70.

-- 14.00 horas: La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, atiende a los medios tras concluir la misión de investigación, impulsada por IU, que una delegación de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha desarrollado durante los dos últimos días en relación a Doñana. Ministerio para la Transición Energética, Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.

-- 14.50 horas: En Nueva York (EEUU), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, interviene en el encuentro "Latin America, the United States and Spain in the Global Economy", organizado por la Spain-U.S. Chamber of Commerce. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, realiza el discurso inaugural. A las 17.00 horas, Borrell se reúne con el Administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Achim Steiner.

-- Actividades Parlamentarias del Congreso:

-- 10.00 horas: Jornada de Reflexión sobre la "Atención Temprana", organizado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Sala Ernest Lluch A2-1.1.

-- 15.30 horas: V Jornada parlamentaria de Protección Animal: "Hacia la prohibición del uso de animales en los circos en España". Sala Clara Campoamor A3-Stno.1.

AUTONOMÍA

-- 09.00 horas: En Huelva, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, protagoniza un Desayuno Informativo Andalucía. Federación Onubense de Empresarios-FOE (Salón de Actos), Avenida de la Ría, 3.

-- 10.00 horas: En Sevilla, el Rey Felipe VI visita la base aérea de Morón. Carretera de Morón-Sevilla, kilómetro 14.

-- 10.00 horas: En Santiago de Compostela, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se reúne con presidentes y presidentas del PSOE de las federaciones socialistas. Centro Abanca Obra Social, Plaza de Cervantes, s/n.

-- 21.00 horas: En San Sebastián, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, asiste a la gala de inauguración del 66ª Edición del Festival de Cine de San Sebastián. Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, Zurríola Hiribidea, 1.