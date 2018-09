Agenda Informativa de Europa Press para el 26 de septiembre ( 1 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles, día 26 de septiembre, por EUROPA PRESS agrupadas en las secciones de Actualidad Política y Autonomías:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 00.00 horas: En Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronuncia una conferencia en el Council of Foreign Relations. A las 02.00 horas, preside la recepción con funcionarios españoles y personal de la misión de España en Nueva York.

-- 00.00 horas: En Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, asiste a la Cena Ministerial Transantlántica organizada por la Misión de los Estados Unidos.

-- 08.30 horas: El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido es entrevistado en 'Las mañanas de RNE'.

-- 08.30 horas: El secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, es entrevistado en 'Los desayunos de TVE'.

-- 09.15 horas: El Rey Felipe VI participa en la apertura del II Congreso de Industria Conectada 4.0., acompañado por la ministra de Industria, Reyes Maroto. En el Palacio Municipal de Congresos. Av Capital de España, 7.

-- 10.00 horas: La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, inaugura una jornada por el Día Internacional de las Personas Mayores. Sede del PSOE.

-- 10.30 horas: El Rey Felipe VI participa en la audiencia a una comisión para crear de una sala de pintura virreinal en el Museo Nacional del Prado. Palacio de La Zarzuela.

-- 11.00 horas: La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reúne con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sede del Ministerio.

-- 11.30 horas: El Rey Felipe VI participa en los actos conmemorativos del XXX aniversario del ingreso de la mujer en la Guardia Civil y del XXV aniversario del ingreso de la primera mujer en la Academia General Militar como oficial del cuerpo. Acuden las ministras de Defensa y de Interior. Sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Calle Guzmán el Bueno, 110.

-- 11.30 horas: La Reina preside el acto por el 30 aniversario de la mujer en la Guardia Civil. Dirección General de la Guardia Civil. Calle Guzmán el Bueno, 110.

-- 12.00 horas: La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se reúne con el líder de Units per Avancar. Sede del Ministerio.

-- 13.30 horas: El presidente del PP, Pablo Casado, se reúne con el presidente de ATA. Congreso de los Diputados. A las 14.00 horas, se reúne con el presidente de CSIF, Miguel Borra. Edificio Ampliación IV. Sala de reuniones de la segunda planta.

-- 14.00 horas: En Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell acude al Desayuno de Cancilleres Iberoamericanos organizado por SEGIB. A las 15.00 horas, asiste a la Reunión Ministerial del Foro Contra el Terrorismo organizada por Naciones Unidas.

-- 14.30 horas: La ministra de Defensa, Margarita Robles, almuerza, en la sede del Ministerio, con el subsecretario y losrectores de las Universidades de Vigo, Zaragoza, Cartagena y Alcaláde Henares.

-- 14.30 horas: En Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la residencia del embajador de la Misión de España en Nueva York. A las 16.00 horas, visita la sede del 'Wall Street Journal'. A las 18.00 horas, participa en el Foro Bloomberg.

-- 17.00 horas: La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, preside la comisión general de secretarios y subsecretarios de Estado.

-- 17.15 horas: En Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, interviene en el acto "The Universal Declaration of Human Rights: A prevention tool to achieve Peace and Sustainable Development". A las 19.00 horas, asiste a la reunión sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

-- 19.00 horas: El Rey Felipe VI participa en el acto central del homenaje al hispanismo internacional. Palacio Real de El Pardo.

-- 19.45 horas: En Nueva York, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al Foro One Planet Summit. A las 22.00 horas, se reúne con AmChamSpain.

-- 20.00 horas: En Nueva York, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, interviene en la Reunión de Alto Nivel sobre Migración. Interviene en el acto Puntos Focales MPS organizado por UN Women.

-- 21.00 horas: La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, acude a la cena de gala de la revista 'Vanity Fair' en el Teatro Real.

-- Actividades parlamentarias del Congreso:

-- 09.00 horas: Sesión Plenaria. Hemiciclo.

-- Fin Pleno: Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia. Sala Lázaro Dou A1-1.2.

-- Fin Pleno: Mesa y Portavoces de la Comisión de Cultura y Deporte. Sala G. Cisneros Laborda A1- 2.1.

-- Fin Pleno: Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Sala J.P. Pérez-Llorca Rodrigo A3-3.1.

-- Fin Pleno: Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior. Sala Argüelles A1-1.3.

-- Fin Mesa y Portavoces. Ponencia sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Sala G. Peces-Barba Martínez A1- 2.2.

-- Fin Comisión: Mesa y Portavoces de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.*Sala J.P. Pérez-Llorca Rodrigo A3-3.1.

-- 13.30 horas: Acto de presentación ante la Cámara del comunicado*"Por una nueva Ley de Universidades", a solicitud de Crue Universidades Españolas. Sala Ernest Lluch A2-1.1.

-- 15:00 horas o fin Pleno: Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Sala Prim.

-- 15.45 horas: Mesa y Portavoces de la Comisión de Investigación presunta financiación ilegal del Partido Popular.*Sala Constitucional A1-1.1.

-- 16.00 horas: Comisión de Investigación accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013. SalaCánovas A1-0.2.

-- 16.00 horas: Comisión de Igualdad. Sala M. Herrero y Rodríguez de Miñón A3-5.1.

-- 16.00 horas: Comisión de Investigación presunta financiación ilegal del Partido Popular. Sala Constitucional A1-1.1.

-- 16.30 horas: Comisión de Investigación accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. Sala Sagasta A1-0.1.

-- 17.30 horas: Visita a la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea del Presidente de la Cámara de los Lores, Lord Fowler. Sala Lázaro Dou A1-1.2.

-- Actividades parlamentarias del Senado:

-- 09.00 horas: Pleno. Hemiciclo.

-- 13.00 horas: El presidente del Senado, Pío García-Escudero se entrevista con el presidente de la Cámara de los Lores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Lord Fowler. Despachos de Honor.

-- Al finalizar la sesión plenaria: Reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Igualdad. Orden del día. Sala Luis Carandell.

-- Al finalizar la sesión plenaria Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Función Pública. Orden del Día. Sala de las Comunidades Autónomas.

-- Al finalizar la sesión plenaria: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades. Sala Manuel Giménez Abad.

-- Al finalizar la sesión plenaria Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sala Manuel Broseta Pont.

AUTONOMÍAS

-- 16.00 horas: En Zaragoza, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, preside, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, el acto de entrega de diplomas del curso.