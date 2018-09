Agricultura impulsa una ley para impedir la venta a pérdidas de alimentos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsa una ley para impedir la venta a pérdidas de productos agrícolas y ganaderos en las grandes superficies donde en ocasiones se utilizan como productos reclamo.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado este domingo en la clausura de la feria agraria de Sant Miquel en Lleida una reforma de la ley de la cadena alimentaria de 2013, y ha explicado que hay un proyecto de directiva de la Unión Europea sobre la cadena alimentaria y que ha pedido al ponente que incluya esta propuesta, que aunque la UE no la incluya él tiene la intención de que sea una realidad en España.

"No sé si el Parlamento Europeo lo decidirá o no, pero lo decida o no, tengo intención de llevar al Consejo de Ministros, de acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, una reforma sobre el tema de la venta a pérdida que se incluirá, bien en la ley de cadena alimentaria, bien en la de comercio minorista", ha dicho el ministro.

"El problema de la venta a pérdidas no es solo un problema económico, es social y de reputación, de nuestros agricultores y ganaderos que no se merecen que sus productos estén en ocasiones vendidos como producto reclamo por debajo de su precio de coste", ha concretado el ministro.

PESTE PORCINA AFRICANA

Planas ha hecho estas declaraciones antes de reunirse con la consellera de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, y representantes del sector porcino para tratar medidas de prevención de la peste porcina africana, enfermedad declarada en nueve países.

En declaraciones a los medios, ha querido transmitir tranquilidad y ha pedido precaución a los ganaderos, a los transportistas y a las administraciones para que no haya casos.

"Estoy en perfecta coordinación con todas las comunidades autónomas activas en el sector porcino y particularmente con la Generalitat, hemos adoptado medidas de vigilancia y de refuerzo en nuestro programa de control veterinario y en el programa estratégico de biodiversidad", ha señalado.

En este sentido ha mostrado su preocupación por la posible transmisión de la enfermedad por los jabalíes y ha anunciado que convocará en los próximos días la mesa nacional de la caza y que en los Pirineos hay un plan específico de control.