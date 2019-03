Aguado cree que Cifuentes ha perdido la oportunidad de pedir perdón por la imagen "bochornosa" de la Universidad

La expresidenta regional Cristina Cifuentes ha manifestado este miércoles su derecho a no declarar en la comisión de universidades de la Asamblea de Madrid en relación al caso Máster, donde está investigada por presunta falsedad documental, por recomendación de su abogado al indicar que el asunto está bajo proceso judicial.

A este respecto, en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, Aguado ha defendido que Cifuentes está "en su derecho de no hablar", aunque cree que "ha sido una oportunidad perdida para ella, para pedir perdón a los miles de estudiantes, profesores, para pedir perdón por esta imagen bochornosa de la universidad y de la Comunidad" y para dar luz a casos como el del presidente del PP, Pablo Casado o la exministra de Sanidad Carmen Montón.

"No hemos podido tener a Casado o Montón porque PP y PSOE han impedido comparecencias. Nos hubiera gustado saber cómo es posible saber cómo te matriculas después de plazo y puedes tener un 8,5 en el master. Es dramático, no vamos a cejar en el empeño de arrojar luz a estos casos y de que no vuelva a pasar que un político vaya a la universidad y le regalen un máster", ha aseverado.

En este punto, Aguado ha afeado a la candidata del PP a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que la haya "defendido "desde el principio". "Es un error y falta de respeto a los madrileños, no quiero este modelo de universidad. Debe hacer lo contrario, pedir disculpas a alumnos y sentarnos en una mesa a reformar las universidades. Nos hemos encontrado lo contrario con PSOE y PP, no tienen remedio, si queremos reformar las universidades hay que ganarles", ha zanjado.