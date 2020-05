Aguado, tras criticar Echenique a Ayuso: "No es tiempo de bravucones sino de políticos que sepan estar a la altura"

"Al señor Echenique y a todos los lideres de Podemos y de todas las formaciones políticas que alientan el odio, el enfrentamiento y la crispación, les pido que sean responsables y que entiendan que estamos en una situación sin precedentes en nuestro país. No es cuestión de arrojarnos los muertos los unos a los otros sino que es cuestión de ofrecer soluciones", ha señalado al ser preguntado por esta cuestión en una videoconferencia con periodistas, tras el Consejo de Gobierno.

Aguado cree que es momento de "intentar salir todos juntos de esta epidemia" por lo que no va a entrar en "confrontación". A su parecer, "no es tiempo de bravucones, no es tiempo de declaraciones salidas de tono, sino que es tiempo de políticos que sepan estar a la altura y que sean hombres y mujeres de Estado".

Según ha indicado, el es partidario de "estar a la altura de los españoles" y no de "favorecer ni la crispación ni la confrontación que buscan algunos". "Si esas son las formas de Echenique, allá él, allá también sus votantes. Yo desde luego voy a intentar seguir en el discurso y en un talante de moderación", ha apuntado.