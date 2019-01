Aguado, tras la dimisión de Espinar: "Podemos es una lucha de familias permanente. No saben gobernarse ni ellos"

"Es un ejemplo más de lo que es Podemos, una lucha de familias permanente que lo llevan demostrando durante toda la legislatura y es el ejemplo de cómo un partido puede implosionar cuando no tiene una estructura, cuando no tiene unos cimientos, cuando no tiene un proyecto y cuando su único objetivo es echar al que está para ponerse ellos", ha sostenido Aguado en declaraciones a los periodistas tras el acto homenaje a víctimas del Holocausto.

A su juicio, la única intención de Podemos era apartar "la red clientelar del PP" para "crear la suya propia". "Son un ejemplo de lo que no quiero para la Comunidad, no quiero un partido que no sepa gobernarse a sí mismo. Si no saben gobernarse ellos, cómo van a gobernar la Comunidad de Madrid", se ha cuestionado.