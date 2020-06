Aguado cree que si Franco es condenado "no estaría en condiciones de continuar" como delegado del Gobierno en Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este miércoles que si el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, resultase condenado en la causa que lo investiga por permitir, entre otras concentraciones, el 8-M "no estaría en condiciones de continuar en su puesto".

"Pero creo que a día de hoy no tenemos que centrarnos tanto en pedir dimisiones o responsabilidades sino en cómo vamos a reconstruir lo que ha quedado", ha matizado el líder 'naranja' en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que respetará la decisión de la Justicia.

Por su parte, Franco ha manifestado esta mañana al término de su declaración ante la juez Carmen Rodríguez Medel que en los primeros días de marzo "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de manifestación del 8-M.

"No puedo considerarme responsable del 8-M porque no había ningún elemento en aquel momento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales", ha afirmado.

Según ha apuntado, durante su comparecencia ante la juez ha dejado "perfectamente claro" que su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue "con arreglo a la ley" y siguiendo las "recomendaciones de los expertos" en la evolución de la pandemia de Covid-19.