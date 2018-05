Aguado confirma que Garrido contará con el apoyo de los 17 diputados de Cs para ser investido como presidente

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado este lunes que el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, contará con el apoyo de sus 17 diputados para ser investido como dirigente madrileño para acabar la legislatura.

Así lo ha indicado Aguado en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que la dirección nacional del PP que preside Mariano Rajoy haya elegido este lunes a Ángel Garrido como candidato de su partido a tomar las riendas de la Comunidad hasta las elecciones autonómicas de 2019.

Garrido, que a juicio del portavoz de Ciudadanos, "ha sido la mano derecha de Cifuentes", cumple con las "expectativas" de su partido que "a priori está limpio de corrupción política y que no pende sobre su cabeza la sospecha de ser imputado, en los próximos meses". "Entendemos que va a poder agotar esta legislatura de forma interina de una forma adecuada porque no está imputado ni se piensa que vaya a estarlo en los próximos meses", ha vaticinado.

Al mismo tiempo, el portavoz de Ciudadanos ha aseverado que faltan ocho o diez meses para que acabe la legislatura y que, al cumplir con "esa exigencia", contará "con el apoyo de los 17 diputados de su grupo parlamentario".

Así, Aguado ha incidido en que no quieren generar "inestabilidad" en la Comunidad de Madrid y que es necesario que se agote la legislatura de la "mejor forma posible". No obstante, les han afeado a los 'populares' que se haya tenido que esperar once días para conocer al candidato a para ser investido como presidente regional.

"GARRIDO TIENE TRES RETOS"

"Esos once días se suman a los 35 días que hemos tenido que esperar a la dimisión de Cristina Cifuentes. Escándalo que se podrían haber ahorrado con la dimisión el día uno; y lo que pasa es que el PP estaba más preocupado de resolver sus intereses y luchas internas en vez de los problemas de los madrileños", ha criticado Aguado.

Por este motivo, el portavoz de la formación naranja ha indicado que Garrido tiene "al menos tres retos", que son "intentar gestionar el día a día de la Comunidad de Madrid de la mejor forma posible, despachar los asuntos cotidianos y resolverlos con la mayor diligencia posible"; que se ahorre "nuevos escándalos" en la Comunidad de Madrid, algo que le pide de forma "personal y política" y que "no genere más problemas a los madrileños".

Al ser cuestionado sobre que Cifuentes continúe como diputada rasa con dedicación exclusiva en el Parlamento madrileño, Aguado ha indicado que no le "preocupa", porque la formación naranja ya ha conseguido que se apartara de la Comunidad de Madrid.

"Ha generado mucho daño a la imagen de la Universidad y con este nuevo candidato pensamos que se puede cerrar una etapa difícil y permitirá llegar a las elecciones con las cosas más claras y con un presidente que no vaya a ser noticia un día sí y otro también. Nosotros no queremos echar al PP en los despachos, sino en las urnas. Ese va a ser nuestro reto", ha reiterado el portavoz de Ciudadanos.