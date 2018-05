Aguado reprocha a Garrido que va a dirigir la región por "un escándalo" que deterioró la imagen de la Presidencia

Así se ha dirigido Aguado a Garrido en su discurso durante el debate del Pleno de investidura de este viernes en la Cámara regional, donde le ha comenzado agradeciendo "su tono y sus formas" que empleó en su discurso de ayer, algo que espera que "el sillón" no le haga perder y mantenga ese discurso "durante toda la legislatura".

No obstante, el portavoz de la formación naranja le ha echado en cara la ausencia de autocrítca en su discurso y, a su juicio, si no hay autocrítica no hay cambios, al igual que tampoco habló "ni de corrupución política ni de regeneración democrática cuando es uno de los principales problemas para los madrileños".

"Ayer habló de para qué quiere ser presidente interino, pero no nos dijo por qué se está sometiendo a una sesión de investidura. Llegó aquí caído de una nave espacial como si usted tuviera que poner en marcha proyectos políticos. Está aquí como consecuencia de un escándalo que ha deteriorado la imagen de la Universidad y de la Presidencia de la Comunidad de Madrid", le ha reprochado.

