Aguado: "Madrid no se puede permitir salir una velocidad más lenta"

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha subrayado este viernes que la Comunidad "no se puede permitir salir a una velocidad más lenta que el resto de regiones" en el proceso de desescalada, ya que Madrid debe liderar el proceso de recuperación al ser el motor económico de España.

"No podemos permitirnos un desconfinamiento ni una recuperación de la normalidad sin Madrid", ha recalcado Aguado en una entrevista con Onda Madrid, recogida por Efe.

Según Aguado, "nos tenemos que acostumbrar a vivir con la COVID hasta que haya una vacuna", por lo que ha instado a "recuperar nuestra normalidad" y la actividad económica, "siendo conscientes" de que el virus "está ahí fuera y que tenemos que protegernos de él".

En esta línea, ha criticado que el Gobierno central no exija el uso "obligatorio" de mascarillas a toda la población, ya que, a su juicio, "es la única garantía de poder evitar un rebrote y que la economía de nuestro país no vuelva a la edad de piedra".

"No podemos permitirnos por más tiempo seguir confinados, tenemos que recuperar nuestra vida nuestra actividad económica y solo se puede hacer con mascarilla, además de la necesidad urgente de test masivos y de un sistema que permita trazar la línea de contagios entre españoles", ha sostenido.

Aguado ha reprochado también al Ejecutivo central que las medidas de desescalada "no estén consensuadas" con el resto de autonomías, expertos o los diferentes sectores y se hayan adoptado con "improvisación".

"Me preocupa que el Gobierno de España no haya aprendido la lección y no haya optado por hacer las cosas de otra manera", ha expresado Aguado, que ha precisado que Madrid asumirá las fases de desescalada pero intentará garantizar "certidumbre" a los empresarios y trabajadores "para la vuelta a la nueva normalidad sea con todas las garantías sanitarias y con la vista puesta en salvar vidas y salvar negocios.