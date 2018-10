Aguado reta al PSOE y Podemos a poner condiciones a los presupuestos de 2019

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha retado hoy al PSOE y a Podemos a poner "condiciones" para aprobar los presupuestos de la Comunidad para 2019, aunque ha vaticinado que no las hay porque "van a votar que no".

Lo ha expresado en un desayuno informativo del Fórum Europa, en el que ha sido presentado por el presidente nacional de su partido, Albert Rivera, en presencia del presidente madrileño, Ángel Garrido, y representantes de distintas formaciones políticas.

Aguado ha recordado durante tres años consecutivos el PSOE y Podemos han votado en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid y de medidas como la reducción de las tasas universitarias o la gratuidad de las escuelas infantiles porque "les pesa más lo dogmático que lo pragmático".

Ha estimado que el voto en contra del PSOE y Podemos a las cuentas regionales por el hecho de venir de un Gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos, es "hacer política estéril", "no es hacer política útil" y "es el no por el no" porque no han presentado ellos los presupuestos.

Tras considerar que en España siempre ha funcionado "el no por el no, sin condiciones", Aguado ha explicado que "la política de Ciudadanos consiste en poner condiciones, en ser exigentes y en intentar arrimar el hombro para sacar unos presupuestos o una Comunidad adelante".

Se ha mostrado "orgulloso" de sacar adelante unos presupuestos "con unas medidas históricas" en la Comunidad de Madrid para 2019, los más altos de la democracia en la región, por más de 20.000 millones de euros, que han supuesto la ruptura de un techo, con una partida para la sanidad superior a los 8.000 millones de euros anuales.

"Esto se ha conseguido anteponiendo el interés de los ciudadanos al interés partidista y electoralista", ha recalcado Aguado, quien ha reconocido que ha sido una negociación "difícil y dura" por el contexto político y por las condiciones "exigentes" que Ciudadanos puso encima de la mesa.

Las tres condiciones de la formación naranja han sido la gratuidad de las escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, una tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador, y 2.000 plazas adicionales en residencias de mayores.

En esta legislatura "de transición", ha apuntado, Ciudadanos ya ha apoyado tres presupuestos en la Comunidad de Madrid -los de 2019 serán los cuartos-, en la que su "única obsesión" ha sido "ser útiles", en la que no han pedido "sillones" y no han querido ser "miembros del Consejo de Gobierno".

Entre los logros de los últimos años, ha destacado la aprobación de una Ley para proteger al colectivo LGTBI en la Comunidad, la ley para reformar Telemadrid o una ley regional de gratuidad de libros de texto.

También se ha mostrado "particularmente orgulloso" de la acción de la formación naranja para combatir la corrupción porque antes en la Asamblea de Madrid "no dimitía nadie" y ahora en la Cámara regional "no hay imputados por delitos de corrupción".

Igualmente, ha puesto de relieve la labor de la comisión de investigación sobre corrupción del Parlamento regional, por la que han "desfilado" 139 personas.