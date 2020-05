Aguado aboga por una red público-privada de test para tener una "foto general" de cómo evoluciona el virus

"Somos conscientes de que hacer test es la mejor garantía de poder discriminar en sentido positivo a la población, saber quién está libre de virus, quién lo ha pasado y quién tiene anticuerpos. Eso hay que hacerlo desde lo público, desde las administraciones, y ya estamos haciendo ese estudio de seroprevalencia a los ciudadanos de la Comunidad, empezando por la población más crítica, sanitarios, personal sociosanitario, vulnerables y abriendo el círculo", ha dicho durante la visita al Metro para conocer las nuevas máquinas de venta de mascarillas y geles.

No obstante, Aguado también ha defendido "contar con las empresas privadas para llegar a todos los rincones de la Comunidad"." Nos consta que hay empresas que ya están haciendo test a los trabajadores. Nos parece imprescindible que de alguna manera podamos agregar desde la Consejería de Sanidad todos los datos y podemos trabajarlo desde un punto de vista agregado. Evidentemente, una foto general de cómo evoluciona el virus en la Comunidad. Nuestra voluntad es seguir haciendo test desde los públicos pero ampliar la red para hacerlo más público-privada", ha afirmado.

PRUDENCIA PARA LA FASE 1

El vicepresidente regional ha señalado que con la entrada mañana de la Comunidad en fase 1 de la desescalada, "hay que estar más preparados que nunca". "Es el momento de los ciudadanos, que empiezan a ser más protagonistas que nunca, siendo ellos los principales responsables de que podamos salir con éxito de esta situación y de que tengamos que volver a dar pasos atrás", ha apuntado.

Para Aguado, la clave para seguir cambiando de fase está en la autoprotección la clave de seguir evolucionando, con el uso de mascarillas, de protegerse con la distancia física entre personas de dos metros, de seguir lavándose frecuentemente las manos "y de que, en definitiva, hasta que no haya una vacuna no se puede bajar la guardia".

"Mañana no podemos celebrar nada, no es un día festivo ni alegría, sino de más responsabilidad sin cabe, donde de alguna forma los ciudadanos tenemos que demostrar que seguimos siendo responsables, que lo hemos sido en el confinamiento y que lo vamos a seguir siendo en las fases y cuando acaben las restricciones. Seguir trasladando a la opinión pública esa sensación, no de victoria, sino de que como sociedad ya no estamos en la UCI, que hemos pasado a planta, pero no nos han dado el alta. Estamos en una situación delicada. Tenemos que ser cautelosos para que no haya rebrotes y que podamos salir juntos de esta crisis cuando haya vacuna", ha esgrimido.

REAPERTURA DEL TURISMO

Respecto a los anuncios de reapertura escalonada del turismo ofrecidos ayer por el presidenta del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el también líder regional de Ciudadanos considera importante lanzar mensajes de certidumbre al mercado nacional e internacional de que España va a estar abierta de forma segura.

"Madrid, siendo una capital europea como es, estará preparada para acoger a los turistas preparada y para acoger los madrileños con toda la seguridad. Exigiremos que se cumplan todas las medidas de higiene y seguridad. Será un verano distinto, evidentemente, pero estoy convencido de que lo vamos a hacer bien, que habrá suficientes medidas y controles y que supondrá una inyección económica importante a muchos negocios que lo están pasando mal, que necesitan poder abrir, que van a tener ingresos y que de otra manera tendrían que cerrar", ha dicho.

En este sentido, Ignacio Aguado espera que todo vaya bien, que en julio puedan venir los turistas internacionales "y que en la medida de lo posible los españoles nos quedemos en España, nos quedemos en Madrid, porque hoy más que nunca es importante todos los esfuerzos para volver a potenciar nuestros comercios, hoteles, restauración y hostelería".