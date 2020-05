Aguado asegura que el acto de Ifema "no tuvo carácter festivo, sino de reconocimiento"

Según ha indicado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, por Ifema han pasado 4.000 personas, el 10 por ciento de todos los infectados de la región. "Hoy es un día triste porque no hemos podido salvar más vidas pero alegre porque el hospital deja de tener tanta demanda y se enciende el Ifema económico de las ferias y la normalidad. Una sensación agridulce de mucha alegría por su cierre pero pena por la cifra de fallecidos que ha afectado a Madrid y a toda España", ha reiterado.

Aguado también ha arremetido contra el plan de desescalada del Gobierno de España porque "no está consensuado". "Espero que al menos hayan hecho las medidas atendiendo a criterios de expertos y con la mayor voluntad de acertar. Lo que vemos es que ha habido improvisación, falta de planificación y consenso con las comunidades y otros sectores", se ha quejado.

"Me preocupa el sector de la hostelería y otros que van a empezar a abrir en condiciones draconianas. Es imposible abrir un bar al 30 por ciento teniendo que asumir todos los costes fijos. Como Gobierno regional intentaremos garantizar certidumbre a los empresarios y ciudadanos. Hay que salvar vidas, pero también salvar negocios", ha apostado el diputado regional de Cs.

También ha afirmado que Madrid no puede salir a una velocidad más lenta que otras regiones. "Es el motor económico del país y no se pude concebir salir de esta crisis sin Madrid. No entiendo cómo el Gobierno de España no exige su uso obligatorio de mascarillas a toda la población porque es la única garantía para evitar un rebrote de la epidemia. Necesitamos test masivos también", ha finalizado Aguado.