Aguado "corta de raíz" dudas sobre la coalición PP-Cs en Madrid: "No vamos a apoyar ninguna moción de censura"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha querido este viernes "cortar de raíz" cualquier "rumorología" sobre la posibilidad de moción de censura al asegurar que no apoyarán en ningún caso esa opción, dado que la coalición de Gobierno entre PP y Cs es "sólida" y no contempla "ninguna otra opción que agotar la legislatura".

"Yo creo que hay que cortar de raíz toda la rumorología y mensajes interesados de los últimos días y lo voy a hacer hoy y las que haga falta: No vamos a apoyar ninguna moción de censura. No vamos a apoyar a ningún partido que busque destruir y no construir", ha espetado Aguado para agregar que "humildemente" cree que el Ejecutivo autonómico lo ha hecho "bien" durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Así lo ha indicado en referencia a las declaraciones de ayer del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, quien aseguró que no descarta emprender una moción de censura contra el Gobierno regional si continúa sin hacer "bien" su labor, aunque cree que ahora "no es momento de remover gobiernos".

El vicepresidente, sobre una posible abstención de su grupo ante la hipótesis de que se registrara una moción de censura contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "no contempla ninguna otra opción" de cara al futuro que no sea "agotar la legislatura" con el actual acuerdo de Gobierno porque "honestamente" cree que es lo mejor para Madrid es un Ejecutivo de "centro-liberal".

"Tanto la presidenta como yo tenemos voluntad de agotar la legislatura. Somos un gobierno sólido, un gobierno más sólido que el Gobierno central de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias", ha remachado Aguado.

Durante la presentación del sello que ha creado la Comunidad de Madrid para certificar y fomentar las buenas prácticas de las empresas de la región frente a los riesgos asociados al coronavirus, Aguado ha dicho que el Ejecutivo autonómico es "sólido", y que va a seguir trabajando para cumplir su programa de 155 medidas para esta legislatura.

En este punto, ha subrayado que entiende que haya grupos políticos o grupos de presión que, ante la actual pandemia, busquen "resquicios" para desestabilizar al Gobierno actual en Madrid, pero a continuación ha espetado que "se van a quedar con las ganas".

HABLAR CON LA OPOSICIÓN "NUNCA PUEDE RESTAR, SOLO SUMAR"

No obstante, ello no impide que se puedan extender consensos con el resto de grupos políticos en la Asamblea de Madrid y emular lo que están haciendo a nivel municipal el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, al promover unos pactos de reconstrucción tras la crisis del coronavirus al resto de formaciones y entenderse con la oposición.

Además, ha remarcado que en regiones como Castilla y León y Andalucía se están dirigiendo en esa línea para tratar de aprobar presupuestos con amplios consensos. ¿Es que hay en Madrid alguna especie de plaga bíblica que nos impida acordar? ¿Es que nos hemos hecho algo tan grave los unos a los otros como par no poder sentarnos en una mesa para poder hablar de lo que nos une", se ha preguntado Aguado.

En este punto, el vicepresidente regional ha apuntado que en estos momento, con una crisis sanitaria "sin precedentes" y con cerca de 16.000 muertos en la Comunidad de Madrid, lo que se requiere es "crear puentes, no dinamitarlos" y que a raíz de consensos creados, como el caso del acuerdo de coalición de gobierno en Madrid, se debe extender la voluntad de acuerdos y hablar con PSOE, Vox, Más Madrid y Unidas Podemos.

Por ello y pese a las "insidias" que buscan "desestabilizar" al Ejecutivo autonómico y frente a los que tienen "intereses espúreos", el vicepresidente ha dicho que va a intentar esas opciones de acuerdo porque "hablar nunca puede restar, solo puede sumar", al proponer a todos los portavoces que se reúnan a partir del lunes para ver hasta dónde pueden "avanzar juntos".

Y lo hace porque la ciudadanía precisamente está demandando la unidad de las fuerzas políticas ante esta crisis y se dejen a un lado "las luchas partidistas, los excesos, la brabuconería, los derrapes y la salida de todo".

"Hay que pensar en la gente que ya no está, en los que han fallecido, en las familias que han perdido a seres queridos, en los negocios que no va a volver a abrir, en las personas que están ahora mismo esperando en las colas para buscar alimentos. Así es como voy a actuar y así es como lo voy a hacer yo, le pese a quien le pese, y seguiré apostando por el diálogo y el consenso para superar esta crisis y hacerlo bien", ha remachado.

DICE QUE EL PP ESTÁ EN SU DERECHO SI DECIDE NO ACUDIR A LAS REUNIONES

Preguntado sobre la posibilidad de que el PP no se sentara a esa mesa de pactos de reconstrucción, Aguado ha explicado que la convocatoria está abierta a todos los portavoces parlamentarios y que persigue "simplemente" que nos sentemos a hablar y detallar el plan de reactivación, estando "abiertos" a incluir más medidas "si así lo deciden entre todos".

"Si el Grupo Parlamentario Popular decide no ir, está en su perfecto derecho, es más, es que lo que más sentido tiene es que venga los partidos de la oposición porque yo gobierno con el PP y hablamos diariamente, no necesitamos explicarnos las cosas porque lo hemos negociado anteriormente, sabemos cuál es la hoja de ruta y lo que queremos hacer (...) El objetivo es lograr una acción política que sea fluida y constante y debería contribuir a evitar el frentismo", ha apostillado Aguado para agregar que el establecer "bandos" y "polarización" con "intereses políticos para "calentar la calle".

El vicepresidente regional ha indicado que es "frustrante" encontrarse con "esa poralización" y, por eso", su "obligación política y moral" es intentar "tender puentes, relajar las aguas" y buscar medidas que hagan salir a la región "más fuerte de esta crisis".