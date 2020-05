Aguado apoya el control de aforo en Metro y pide "autoprotección" ciudadana

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha apoyado este domingo las iniciativas de Metro de Madrid para garantizar la seguridad de los viajeros, con medidas de control de aforo desde este lunes y la venta de mascarillas y geles en máquinas expendedoras, y ha apelado a la "autoprotección" y responsabilidad de los madrileños.

"Estas máquinas de 'vending' de mascarillas y geles se están instalando en varias estaciones para garantizar que cualquier persona que quiera acceder al transporte público y que por cualquier causa se ha olvidado la mascarilla o no cuenta con ella, pueda adquirirla aquí directamente y no perder el día, no perder la mañana y tener que volver a casa o acudir a una farmacia", ha dicho Aguado junto al consejero de Transportes, Ángel Garrido, en el intercambiador de Moncloa.

Tras alabar la iniciativa, Aguado ha dicho que en Metro de Madrid "están demostrando estar a la altura de una epidemia como la actual y de una situación tan anómala como la que estamos viviendo", con medidas como el control de afluencia que ser reforzará mañana con más de 200 personas que se encargarán de diseminar a los usuarios para evitar aglomeraciones" en los accesos y andenes.

En definitiva, "están haciendo un gran trabajo, mejorando las frecuencias, garantizando en todo momento la seguridad, porque mañana Madrid vuelve a retomar el pulso. Mañana es un día importante para la Comunidad de Madrid. Pasamos a la fase 1 y hay que estar más preparados que nunca. Es el momento de los ciudadanos", añadió el vicepresidente.

"Son los ciudadanos los que empiezan a ser más protagonistas que nunca, siendo ellos los principales responsables de que podamos salir con éxito de esta situación o de que tengamos que volver a dar pasos atrás. Es la autoprotección, a día de hoy, la clave de que podamos seguir evolucionando y pasando de fase", aseveró.

"Necesitamos seguir concienciando de la importancia de protegernos, de protegernos con mascarillas, de protegernos con la distancia física entre personas de dos metros, de seguir lavándonos frecuentemente las manos y de que, en definitiva, hasta que no haya una vacuna no podremos bajar la guardia", dijo Aguado.

"Mañana no celebramos nada. No es un día festivo, no es un día de alegría, sino es un día de más responsabilidad si cabe. Es un día donde de alguna forma los ciudadanos tenemos que demostrar que seguimos siendo responsables, que lo hemos sido en el confinamiento y que lo vamos a seguir siendo en la fase 1, 2, 3 y cuando acaben las restricciones", según el vicepresidente.

"Tenemos que ser conscientes de nuestra importancia como ciudadanos y por eso es importante poner en marcha todas estas iniciativas y que sigamos trasladando a la opinión pública esa sensación no de victoria, sino de que de alguna forma hemos dejado de estar como sociedad en la UCI, pero hemos pasado a planta, no nos han dado el alta, no estamos otra vez como hace tres meses".

A su juicio, la situación es" todavía delicada y tenemos que seguir siendo todos cautelosos y prudentes para que no haya rebrotes", concluyó.