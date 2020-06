Aguado pide "controles efectivos" para evitar que Barajas vuelva a ser el "principal foco de entrada del virus"

"Creemos que hay que reactivar la economía pero no hacerlo a cualquier precio. Desde luego, no hacerlo volviendo a cometer los mismos errores que hace cuatro meses. Y si el aeropuerto de Barajas fue el principal foco de entrada del virus en España, pues no hagamos lo mismo que hace cuatro meses, pongamos en marcha controles, pero controles efectivos", ha manifestado Aguado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Aguado ha respondido así a una pregunta sobre las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, afirmando que es "contradictorio" que el Gobierno regional apueste por la recuperación económica de Madrid y al mismo tiempo plantee "algún tipo de restricción respecto del acceso".

Para el vicepresidente madrileño "no son medidas suficientes" las que ha establecido el Gobierno central, como rellenar un formulario o tomar la temperatura. Respecto a esta última, ha recordado estudios que revelan que el 40 por ciento de los casos no presentan fiebre y son asintomáticos. Además, ha afirmado que la "inspección visual" es "lo más parecido a un broma".

"Ni que los turistas vinieran con un virus en la frente que se pudiera detectar", ha apostillado el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien ha recalcado que lo que más le preocupa es la apertura a partir del 1 de julio "a todo el mundo".

A este respecto, Aguado ha señalado que "hoy se ponen en marcha las medidas de apertura con relación a los países Schengen, pero a partir del 1 de julio, según ha dicho el presidente del Gobierno, se abren las fronteras a todo el mundo, y hay países donde ahora mismo están atravesando lo peor de la pandemia, países como Brasil, como Perú, incluso el propio EEUU".

"Yo soy muy partidario de hacer un llamamiento al turismo seguro y que los turistas que vengan a España se sientan seguros y los españoles que se queden también. Con las medidas que han puesto en marcha yo no lo estoy y me imagino que la inmensa mayoría de españoles tampoco", ha apostillado.

Asimismo, ha hecho un llamamiento al entendimiento entre las distintas administraciones. "Por eso en estos últimos días, semanas, estamos pidiendo al Gobierno de España que actúe, por ejemplo, en el Aeropuerto de Barajas, que es su competencia. No estamos criticándoles, estamos intentando que entren en razón y que sean responsables, sobre todo que aprendamos de lo que ha pasado en los últimos meses, y parece ser que el Gobierno de España no está por la labor", ha explicado.

Aguado ha manifestado que le preocupa que la entrada de millones de turistas "hace que al final se vuelvan a repartir cartas, desde el punto de vista epidemiológico, y que puedan incluso entrar cepas más virulentas en España de la que ya existe a día de hoy aquí", y ha recalcado que si no le preocupara sería "un irresponsable".

RESIDENCIAS

En cuando a la polémica sobre la gestión de las residencias durante el estado de alarma, Aguado ha explicado que se "nombraron cuatro ministros como autoridades competentes en distintas materias, y el ministro competente en materia de sanidad y políticas sociales, es decir, que sin su 'ok', sin su firma, sin su aceptación, no se podía tomar ninguna medida, era el ministro Illa".

"Evidentemente la gestión ordinaria y cotidiana de lo que sucedía en el día a día seguía correspondiendo a las comunidades autónomas, y de hecho aquí en Madrid y en otras comunidades se ha hecho todo lo posible para intentar gestionar las residencias de la mejor manera posible frente a esta pandemia, pero evidentemente el Gobierno de España tenía un plus de responsabilidades y de competencias en tanto en cuanto nos había sustraído esas competencias como consecuencia del estado de alarma, y eso no se le escapa a nadie", ha proseguido.

Según Aguado, "eso además supuso, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, un nivel de gestión más que impidió de alguna manera el poder ser más rápidos en la toma de decisiones".

En cualquier caso, Aguado ha dicho que no es "muy partidario de mirar al pasado si no es para aprender de los errores y para empezar a pensar en el futuro", y ha agregado que en eso es en lo que está ahora el Gobierno regional, "diseñando ya un nuevo sistema de residencias en la Comunidad de Madrid", con el objetivo de "minimizar al máximo la posibilidad de nuevos rebrotes".

"Si el Gobierno de España quiere mirar al pasado, pues habrá que hacerlo y habrá que preguntarse muchas cosas de lo que sucedió en las últimas semanas, en los últimos meses, y ver quién fue el responsable último de lo que ha sucedido", ha añadido.

Por otro lado, Aguado ha afirmado que la coalición de Gobierno PP y Cs de la Comunidad de Madrid "goza de buena salud", para recalcar que el Ejecutivo regional "es un gobierno sólido", y "más sólido que el Gobierno de España".

"Creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien, así que vamos a seguir trabajando por mucho que algunos se empeñen en intentar buscar fisuras y en intentar desestabilizarnos, porque no lo van a conseguir, queremos agotar esta legislatura y tanto la presidenta como yo estamos en esa línea, sabeedores de que somos el objeto de muchas críticas y el objeto de muchas miradas", ha aseverado.