Aguado pide convertir el Valle de los Caídos en un "lugar de reconciliación"

El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, se ha mostrado partidario de que se lleve a cabo la exhumación de los restos de Franco junto una serie de medidas, como que el Valle de los Caídos "se convierta en un lugar de reconciliación nacional".

Aguado ha admitido que "no tiene sentido que en ninguna democracia moderna del mundo haya mausoleos dedicados a dictadores", pero se ha declarado "indignado" con que el PSOE de Pedro Sánchez "saque este tema en campaña electoral".

"Siempre en campaña sacan el mismo tema. Yo personalmente estoy cansado, y creo que millones de españoles también lo están, y estoy bastante indignado porque Sánchez saque este tema en campaña electoral", ha explicado en una visita al Departamento de Sanidad Animal de la Universidad Complutense.

Tras defender que la conversión del Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación terminaría "de una vez por todas con el discurso de las dos Españas que le gusta tanto a Sánchez y de estar permanentemente hablando de Franco", Aguado ha recalcado que el dictador murió hace 40 años y que él tiene 36, por lo que prefiere "hablar de futuro, de despoblación, sanidad y de educación pública".

"Para eso me pagan y es lo que me preocupa y me ocupa", ha rematado, al tiempo que ha recordado a Vox que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para impedir la exhumación.