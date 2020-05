Aguado "corta de raíz" cualquier duda sobre la coalición PP-Cs en Madrid: "No vamos a apoyar ninguna moción de censura"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha querido este viernes "cortar de raíz" cualquier "rumorología" sobre la posibilidad de moción de censura al asegurar que no apoyarán en ningún caso esa opción dado que la coalición de Gobierno entre PP y Cs es "sólida".

"Yo creo que hay que cortar de raíz toda la rumorología y mensajes interesados de los últimos días y lo voy a hacer hoy y las que haga falta: No vamos a apoyar ninguna moción de censura. No vamos a apoyar a ningún partido que busque destruir y no construir", ha espetado Aguado para agregar que "humildemente" cree que el Ejecutivo autonómico lo ha hecho "bien" durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Así lo ha indicado en referencia a las declaraciones de ayer del portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, quien aseguró que no descarta emprender una moción de censura contra el Gobierno regional si continúa sin hacer "bien" su labor, aunque cree que ahora "no es momento de remover gobiernos".

Durante la presentación del sello que ha creado la Comunidad de Madrid para certificar y fomentar las buenas prácticas de las empresas de la región frente a los riesgos asociados al coronavirus, Aguado ha dicho que el Ejecutivo autonómico es "sólido", y que va a seguir trabajando para cumplir su programa de 155 medidas para esta legislatura.

No obstante, ello no impide que se puedan extender consensos con el resto de grupos políticos en la Asamblea de Madrid y emular lo que están haciendo a nivel municipal el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, al promover unos pactos de reconstrucción tras la crisis del coronavirus al resto de formaciones.

Además, ha remarcado que en regiones como Castilla y León y Andalucía se están dirigiendo en esa línea para tratar de aprobar presupuestos con amplios consensos. ¿Es que hay en Madrid alguna especie de plaga bíblica que nos impida dialogar?", se ha preguntado Aguado.