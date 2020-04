Aguado pide "disculpas" a familiares y personal de residencias por la falta de material y de información

En una entrevista esta mañana en RNE recogida por Europa Press, Aguado ha confirmado los fallecimientos de más de 3.000 ancianos en residencias desde el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus, el triple de lo un mes normal. Ha apuntado que en la mayoría de centros no ha entrado el virus, pero reconociendo que cuando entra lo ha hecho "de manera muy severa".

"Estamos consiguiendo aislar a los sanos, evacuar a las personas más críticas, desinfectando residencias... Lanzo palabras de consuelo y ánimo a todas los familiares de ancianos fallecidos. Es un drama y estamos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que no siga extendiéndose", ha expresado.

Aguado ha reconocido que han tenido un "problema evidente" de falta de equipos de protección en los geriátricos madrileños, que en las últimas horas ya están llegando. "Es verdad que en las últimas semanas no llegaban, por lo que tengo que agradecer al personal de residencia porque han trabajado en condiciones muy difíciles y espero que en las próximas horas dejen de hacerlo. Ha habido momentos puntuales de falta de información a las familias, de falta de material, y hay que reconocerlo y pedir disculpas a las familias y a los profesionales", ha manifestado.

Por otro lado, el 'número dos' del Ejecutivo regional ha reprochado al Ejecutivo central que el material sanitario prometido "no llega al ritmo que nos gustaría". "Espero que el Gobierno de España esté a la altura de las circunstancias porque cada día que pasa sin material puede ser una vida más perdida y cada día que pasa sin que lleguen ayudas directas al tejido empresarial puede suponer el cierre de miles de negocios", ha apostillado.

No obstante, Aguado ha apoyado la prórroga del estado de alarma anunciada ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez puesto que "es la única solución que existe" para ganar al coronavirus. "Estamos comprobando que la curva empieza a torcerse. En Madrid estamos viendo varios días con número menor de hospitalizados y eso es una buena señal y es reflejo de que estamos siendo disciplinados. Pero hay que seguir para ganar la batalla al virus y luego descongelar la economía y los derechos suspendidos por el decreto de estado de alerta", ha afirmado.

El vicepresidente madrileño también ha defendido las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para ayudar a los autónomos, después de que el Gobierno de Sánchez "no lo hiciera con la rapidez y contundencia" deseada.

"Los autónomos no querían una moratoria, sino una suspensión, porque se agrupa y condena a miles de autónomos de cerrar sus negocios. Nosotros hemos decidido asumir las cuotas de marzo y abril para los que se han visto afectados y no se pueden acoger ayudas del Estado y dar más dinero al programa Impulsa. El objetivo es que no se cierren las persianas porque cuando volvamos a la normalidad les necesitamos a todos. Entonces habrá que revaluar todo en la Comunidad y en España, los propios presupuestos, etcétera", ha concluido.