Aguado indica que no le consta que haya personas fallecidas en residencias y espera notificación de Defensa

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este lunes que no le consta que haya personas que estén fallecidas en las residencias y que no han recibido aún notificación del Ministerio de Defensa para conocer cuál es la situación en las mismas.

En una entrevista con la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, Aguado ha asegurado que desde el Gobierno regional han pedido información al Ministerio y no les han dado respuesta. "No sabemos a qué se refiere; no nos consta. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la seguridad de los residentes y el mejor trato que se pueda dar si alguno resulta infectado", ha señalado.

Ha desgranado que en la Comunidad hay en torno a 500 residencias públicas y privadas, en las que el 80 por ciento no han notificado contagio y el otro 20 por ciento restante alguno o muchos contagios. No obstante, desde el equipo de Políticas Sociales llaman cada mañana a cada una de las residencias para pedir listado de personas presentes en la residencia y el número de infectados.

En este punto, el vicepresidente madrileño ha pedido más material al Gobierno de España y que autorice el despliegue de militares sanitarios, porque no se puede permitir "tener a un ejército parado" cuando "no hay personal médico en las residencias.

"LLEGA EL MATERIAL CON CUENTAGOTAS", ESPETA A SÁNCHEZ

Y es que, a su juicio, "el material está llegando por parte del Gobierno de España con cuentagotas" y es "insuficiente". Por eso, desde la Comunidad han tenido que buscar material en China, y "en las próximas horas" llegarán los aviones "repletos de material, con respiradores y mascarillas sino hay problemas burocráticos".

Aguado no ha hablado de "bloqueo" pero si cree que el Gobierno central al tener ahora todas las competencias, por el estado de alarma, "todo se ralentiza". "Todo necesita un doble check. Nosotros habríamos sido más ágiles porque ya veníamos con una trayectoria y experiencia, ya que la Comunidad fue la primera en tener que tomar medidas drásticas y nos hemos encontrado con un freno burocrático que nos desespera", ha expuesto.

Además, el vicepresidente regional ha recordado las dos prioridades del Ejecutivo madrileño, que son que no haya más fallecidos y ser capaces de congelar la economía para garantizar "al máximo" los puestos de trabajo "para luego descongelarla".

"Aquí hemos paralizado la actividad y tenemos que ser capaces de sostener el tejido empresarial con ayudas directas para los autónomos", ha trasladado Aguado, haciendo referencia a la ayuda directa de hasta 3.200 euros que aprobarán.