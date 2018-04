Aguado insiste en que sólo tiene que hablar con PP de candidatos y dice que ya se han escuchado algunos nombres

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, le ha insistido al coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que de lo único que tienen que hablar es del candidato que debe sustituir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras la polémica de su máster y ha asegurado haber escuchado algunos nombres con los que dice tener "buena relación".

Así, lo expuesto Aguado en rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, después de que haya asegurado que ayer mantuvieran una conversación Maíllo y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, en la que el popular le trasladó su preocupación para ver cómo llegar a un acuerdo y poner en marcha una comisión.

"Es lamentable que se reaccione cuando ve peligrar el sillón, no será porque hemos dado el tiempo necesario. Hemos sido prudentes, hemos pedido explicaciones cuando otros partidos estaban repartiéndose las consejerías. Lo que hay que hablar ahora mismo es del candidato que va a sustituir a Cifuentes. Le digo a Maíllo y al PP que lo único que tenemos que hablar es de qué candidato va a ocupar su cargo", ha insistido Aguado.

Así, el portavoz de Ciudadanos ha aseverado que serán "respetuosos" con el funcionamiento interno del PP y cuando les propongan ese candidato la formación naranja les dará su punto de vista y verán si merece o no el apoyo.

"Se han escuchado algunos nombres, nosotros tememos buena relación con ellos, pero hay que respetar los tiempos y luego que se haga público dicho candidato", ha sostenido. A su juicio, en Ciudadanos dicen lo mismo en Cádiz, en Cataluña, en Valencia "y eso es porque están coordinados".

"Mi relación con -- el líder de Ciudadanos -- Albert Rivera y Villegas es fluida y es diaria con este y otros asuntos y la decisión (de pedir la dimisión de Cifuentes) ha sido adoptada por el partido. Las conversaciones que puedan haber con PP no son de retrotraernos de lo que hubo, oportunidad, sino de quién sustituye a la presidenta regional", ha sostenido.

Al mismo tiempo, Aguado se ha planteado "hasta cuándo Cifuentes va a seguir permitiendo que las imagen de las universidades públicas continúen deteriorándose" y le ha lanzado a la presidenta autonómica la cuestión de "hasta cuando protegerse a uno mismo, sin llegar hasta el fondo del asunto es admisible, en detrimento de cientos de miles de alumnos que ven cómo sus títulos pierden prestigio".

"Ella debería hacerlo por motu proprio y si no el PP hacerla dimitir. Hemos puesto encima de la mesa que antes de que acabe el mes de abril tengamos a un candidato nuevo alternativo y llegar a las elecciones con un Gobierno estable y que no nos lleve todos los días a estar hablando de estos escándalos. Y cuanto antes lo haga y nos pueda ahorrar unas semanas mejor", ha instado el portavoz de Ciudadanos.

Al ser preguntado por la posibilidad de que se estén negociando acuerdos entre los 'populares' y la formación naranja, Aguado ha asegurado que su petición demisión de la dirigente madrileña es "firme", en la que se ratifican y ha vuelto a incidir en que "el diálogo que puede haber es sobre el candidato que propongan para que sea investido de aquí a mayo de 20192.

"A ver si encuentra a uno que esté limpio para poder gobernar la Comunidad en los próximos 10 meses, sin tener que estar opinando de sobresaltos", ha ironizado.

"NO RENUNCIAMOS A NINGÚN ESCENARIO"

Aguado ha aseverado que si Cifuentes decide "enrocarse" y decide "no ejercer su papel desde un punto de vista de la responsabilidad", no renunciarán a "ningún escenario". "Le pediría al PP que nos ahorre unas semanas para poner en marcha este Gobierno interino, garantizar la estabilidad e inaugurar una nueva etapa", les ha vuelto a instar.

No obstante, le ha afeado a los socialistas que no estén tan "preocupados en presentar un cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, donde hay tres concejales imputados". "No veo a Gabilondo ni a Sánchez con tantas prisas por poner una alternativa. Igual de prudentes que están siendo en el Ayuntamiento le pido que lo sea también en la Comunidad de Madrid", ha espetado a PSOE.

Al ser preguntado sobre si le gustaría ver a Gabilondo como presidente de la Comunidad, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que al que el gustaría ver gobernado es a su partido, pero "ganando las elecciones".

"El PSOE no las ha ganado y lleva 10 años sin gobernar. Creo que su objetivo debería ser ganarlas. Un político tiene que trabajar para ganar al PP en 2019, que es lo que estamos haciendo nosotros. Hay que ganar en las urnas porque tengas un mejor gobierno que ellos", le ha recomendado a Gabilondo.