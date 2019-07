Aguado apunta a un acuerdo de investidura en Madrid en "próximas horas o días" si se sigue la fórmula murciana

En declaraciones a Onda Madrid, recogida por Europa Press, Aguado ha indicado que la fórmula que se dio en Murcia es la vía para desbloquear la formación de gobierno en Madrid y, por tanto, están a la espera de que Vox presente su documento.

"No tendría que haber escollos, estamos esperando un documento cerrado con Vox (...) Si ese documento es compatible, seguro que habrá Gobierno. Somos optimistas porque en Murcia se ha puesto en marcha a través de puntos en común de los programas y confío en que en próximas horas y próximos días podamos tener acuerdo", ha recalcado.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha apuntado que ahora es la formación presidida por Santiago Abascal la que debe "mover ficha" y confirmar que sus diputados apoyan la investidura de la popular Isabel Díaz Ayuso, que gobernaría en coalición con Cs con el propio Aguado como vicepresidente.

Por tanto, ha apuntado que hay "un terreno común por explorar" porque hay aspectos programáticos comunes en las formaciones de centros derecha, como la defensa de la unidad de España y una política fiscal de bajos impuestos. "Si vamos a unir puntos, ver lo que nos une, seguro que nos encontramos", ha apuntado.

El parlamentario de la formación naranja ha insistido que si la fórmula de acuerdo es "igual" a la de Murcia, "claro" que se producirá porque en esta región se hizo posible una vía que no implicaba un acuerdo a tres, sino que Vox presentó un documento, que el PP asumió como propio y Ciudadanos comprobó que no era "incompatible" con sus planteamiento. "Si se presenta ese documento, adelante", ha remachado Aguado.

También ha subrayado que se tiene que desbloquear la investidura porque los "madrileños están cansados" y ha apuntado que este miércoles no hay prevista ninguna reunión entre los grupos, al recalcar que pese a que no tiene inconveniente en mantener encuentros, "los madrileños no quieren fotos sino soluciones" porque "hace falta un gobierno" que empiece a aplicar las 155 medidas a desarrollar durante la legislatura por el nuevo Ejecutivo autonómico.

En consecuencia, Aguado ha opinado que el acuerdo de investidura puede darse en "horas o días" pero que en este punto también quiere "respetar los tiempos de Vox".

Aguado también ha reivindicado que Cs se ha mantenido "firme" en lo comprometido en campaña, como el no querer un "tripartito" en Madrid. "Con Vox no se ha negociado por respeto a la palabra dada (...) Vox tiene que decidir y la pelota está en su tejado, ellos tienen que demostrar si quieren permitir un gobierno", ha ahondado el líder de Cs en Madrid.

LA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA, UN BUEN PASO FRENTE A LOS "ODIADORES"

Respecto a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía respecto a la denuncia que presentó su formación por los incidentes del Orgullo, Aguado ha dicho que el pasado 6 de julio a miembros de Cs les "insultaron", "escupieron" y les arrojaron orina, una situación "desagradable" y una actitud "inaceptable".

"Hay radicales que quieren apropiarse del colectivo LGTBi y eso no va a suceder", ha reivindicado Aguado para añadir que esa investigación abierta por la Fiscalía es un "buen paso" contra "todos esos odiadores" que quieren "echarles". "Que sepan que van a tener un partido enfrente que va a defender las libertades", ha desgranado.

En cuanto a la reforma de la ejecutiva nacional emprendida por su partido, Aguado ha señalado que es una medida para adaptarse al crecimiento experimentado por el partido y que persigue "sumar talento" al ampliarse el número de integrantes porque el "reto es ser más transversales".