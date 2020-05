Aguado aceptaría una comisión de investigación sobre residencias y acusa a Iglesias de "desentenderse"

"Si hay que investigar, yo no tengo ningún problema que se investigue todo, que se pongan en marcha las comisiones que hagan falta para rendir cuentas. Lo estamos haciendo todos los días la presidenta y yo en ruedas de prensa, en los medios de comunicación, en la Asamblea. Y si hiciera falta una comisión para seguir dando explicaciones, no tengo inconveniente", ha dicho Aguado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

"Somos un gobierno caracterizado por la transparencia, que nos estamos dejando la vida para luchar contra esta pandemia que no tiene cura. Podremos confundirnos, como todos porque somos humanos. Haremos cosas bien, mal o regular pero no será porque no queremos comunicar o informar a la oposición y la opinión pública", ha recalcado.

Preguntado por la actuación en los geriátricos del vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, tras tomar el mando único en los geriátricos, el dirigente regional de Ciudadanos ha afirmado que desde entonces "ni le han visto ni le han oído".

"Prometió 300 millones de euros para ayudar a gestionar mejor la residencias para que llegaran más recurso pero no ha llegado ni un euro a Madrid. Desde luego la ayuda en materia de residencia ha sido nula. Costó dos semanas que activaran el Ejército las residencias. Desde el punto de vista político Iglesias se ha desentendido", ha apostillado.