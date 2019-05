Aguado llama "jarrón chino" a Gabilondo porque "no se atreve a bajar al barro"

Así lo ha anunciado en un acto celebrado a favor de la regeneración celebrado en el Centro de Ocio y Deportes del Canal de Isabel II, junto con el candidato de Cs a la Asamblea César Zafra, y la candidata de Cs al Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa.

"Os anuncio que si soy presidente de la Comunidad en los cien primeros días de gobierno voy a llevar a la Asamblea una reforma del Estatuto de Autonomía donde se eliminen los aforamientos de una santa vez en la Comunidad y que no haya políticos de primera ni ciudadanos de segunda, sino ciudadanos libres e iguales", ha lanzado.

De esta forma, serán los "partidos de siempre" los que se retraten porque ya es hora de acabar con los aforamientos, es de "sentido común" y "no hay que trasladar esa imagen de que los políticos somos seres extraterrestres".

En este punto, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia ha recordado que se afilió al partido 'naranja' hace cinco años porque "estaba hasta el gorro de la corrupción del PP y de PSOE", llevándose el dinero en "mordidas, chanchullos y cortijos que habían diseñado para ellos".

Además de esta medida que viene reclamado Ciudadanos a lo largo de esta Legislatura, ha asegurado que pondrá en marcha la creación de la figura del defensor del denunciante de corrupción, algo "a lo que han votado en contra PP y PSOE" por mucho que Gabilondo "se ponga estupendo" hablando de que quiere una sociedad más justa".

"Hablar desde un púlpito es la política de aula magna, pero no atreverse a bajar al barro y defender la comisión de investigación o no eliminar aforamientos ni a crear el defensor de denunciante de corrupción es como ser un jarrón chino", le ha lanzado a su rival socialista.

Y es que, para Aguado la política y la gestión de lo público no puede ser entendida como un "cortijo", no puede ser "chapuza tras chapuza y mordida tras mordida". "Quiero una Comunidad que sea líder en Europa y construir una región que sea referente en Europa y que no nos miren con sospecha, sino con admiración de que somos gente libre, ambiciosa e inconformista para llegar a ser de las regiones más prósperas de Europa", ha reivindicado.