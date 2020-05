Aguado pide a los manifestantes "responsabilidad" para "no echar por tierra dos meses de confinamiento"

"Comprendo que haya mucha gente que esté cansada, comprendo el hastío de los madrileños por lo que ha sucedido en las últimas semanas, también comprendo que haya gente que esté enfadada con el Gobierno de España y, desde luego, si la Delegación del Gobierno autoriza esa manifestación, nada más hay que decir", ha manifestado en declaraciones a los medios durante una visita en Valdemoro.

Sí ha pedido a los madrileños y a los españoles "responsabilidad", y que cuando salgan a manifestarse lo hagan "manteniendo la distancia de seguridad y con mascarillas para no echar por tierra dos meses de confinamiento de los que ahora se manifiestan y también de los que no".

"En definitiva, hemos hecho un gran trabajo todos, los sanitarios, por supuesto, en los hospitales, pero también los ciudadanos quedándonos en casa y no merece la pena echarlo por tierra en concentraciones que o no estén autorizadas o no respeten la distancia social. En este caso, hoy por la mañana, se ha autorizado y no tengo nada más que decir al respecto", ha agregado.