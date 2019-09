Aguado: El objetivo de la comisión de Avalmadrid no es que comparezca Ayuso

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), ha asegurado este jueves que, si bien apoyará la creación de una comisión de investigación sobre Avalmadrid en la Asamblea, no tiene como objetivo que comparezca en ella la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP), y no admitirá "una causa personal" contra ella.

Así lo ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER recogida por Efe, en la que ha avisado de que no participará en "ninguna cacería" y de que Díaz Ayuso "no es la protagonista de esta comisión ni debe serlo".

"Tiene sentido que haya una investigación (...) pero no buscando causas contra nadie, no lo voy a tolerar", ha apuntado el vicepresidente regional, antes de insistir: "Si lo que quieren hacer (los partidos de la izquierda) es una cacería (...) que no cuenten con nosotros ni para este caso ni para ninguno".

PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie solicitaron este martes la formación de una comisión para estudiar los avales y préstamos del ente semipúblico Avalmadrid, uno de ellos el concedido en 2011 por 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de Díaz Ayuso, que nunca fue devuelto.

Tanto Ciudadanos, socio del PP en el Ejecutivo, como Vox, cuyos votos han sido necesarios para que la coalición gobierne, han confirmado ya su respaldo a la iniciativa, mientras que el PP estudia pedir un informe jurídico para analizar la viabilidad de la comisión antes de tomar una decisión.

Aguado quiere "levantar las alfombras" de Avalmadrid porque no le gusta "la corrupción que puede haber detrás" de esta sociedad de garantía recíproca participada al 31 % por la Comunidad y que, a su juicio, "no está cumpliendo el objetivo" con el que se creó.

Por eso es partidario de eliminar la vinculación entre Avalmadrid y la Comunidad, y ya ha ordenado a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, que dirige Ciudadanos con Manuel Giménez como consejero, que inicie los trámites para llevar a cabo la operación.

Aunque Díaz Ayuso ha cuestionado la creación de la comisión de Avalmadrid, que ve como "un circo" auspiciado por la "maquinaria de destrucción del adversario" de la izquierda, Aguado ha dicho sentirse "muy leal" hacia su socia de Gobierno, y estima que la iniciativa puede "arrojar luz" sobre las presuntas prácticas irregulares de Avalmadrid.

"Hay una confianza mutua entre ambos", ha recalcado el vicepresidente, que ha negado guiarse por intereses electorales al respaldar la comisión. "Lo último que estoy pensando es en elecciones, nos ha costado mucho llegar hasta aquí", ha zanjado.